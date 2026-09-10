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Mua ma túy để bán kiếm lời, lĩnh 20 năm tù

Minh Quang
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Sau khi mua 50 triệu đồng ma túy để bán kiếm lời, Trần Văn Tùng tiếp tục bán 44,167gr heroin và methamphetamine cho người khác trước khi bị bắt, lĩnh 20 năm tù.

Ngày 10/9, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Trần Văn Tùng (sinh năm 1980, trú xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1996, trú xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Mua bán ma túy , Trần Văn Tùng lĩnh án 20 năm tù tại Ninh Bình năm 2026 - Ảnh 1.

Trần Văn Tùng và Nguyễn Ngọc Sơn tại phiên tòa sơ thẩm sáng ngày 10/9/2026. (Ảnh: Nguyễn Sự)

Theo cáo trạng, tháng 3/2026, tại khu vực cầu Thiên Trường, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trần Văn Tùng mua của một người đàn ông tên Cường (chưa xác định được lai lịch, địa chỉ) số ma túy trị giá 50 triệu đồng với mục đích về bán lại kiếm lời.

Đến ngày 2/4, Tùng bán cho Nguyễn Ngọc Sơn một cây heroin có tổng khối lượng 44,167gr và 0,364gr methamphetamine với giá 22 triệu đồng.

Sau đó, Sơn mang toàn bộ số ma túy trên đi tìm người mua để bán lại. Tuy nhiên, khi chưa kịp bán cho ai, khoảng 17h50 cùng ngày, Sơn bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang tại thôn 1, Trung Lao, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình.

Từ lời khai và các tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Tùng, thu giữ 222,868gr ma túy các loại gồm methamphetamine, ketamine và MDMA. Tùng khai nhận mình cất giấu số ma túy này nhằm bán kiếm lời.

Theo cáo trạng, tổng khối lượng ma túy Trần Văn Tùng phải chịu trách nhiệm hình sự là 267,399gr, gồm heroin, methamphetamine, ketamine và MDMA.

Còn bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 44,167gr heroin và 0,364gr methamphetamine.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy mà còn gây nguy hiểm cho xã hội.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân cùng các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX cho rằng cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly các bị cáo khỏi xã hội trong thời gian tương xứng nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Tùng 20 năm tù, phạt bổ sung 15 triệu đồng. Nguyễn Ngọc Sơn lĩnh 16 năm tù, bị phạt bổ sung 5 triệu đồng.

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Tags

Văn Tùng

Nguyễn Ngọc Sơn

Ninh Bình

Heroin

Methamphetamine

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