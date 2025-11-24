Mưa lũ mất điện nhưng nhà vẫn sáng đèn, có WiFi: Hóa ra nhờ tính năng 'ẩn' của chiếc xe máy điện này

Trong chia sẻ mới đây trên hội nhóm người dùng xe máy điện mang thương hiệu Dat Bike, một người dùng đã cho biết rằng trong suốt 4 ngày bị cắt điện do ở trong vùng ngập lụt của Nha Trang, gia đình anh đã không gặp quá nhiều bất tiện khi đã có thể trích điện từ xe để sử dụng một số đồ gia dụng.

Bài chia sẻ trên nhóm người dùng xe.

Bài đăng cho biết chiếc xe được nhắc đến là mẫu Dat Bike Quantum thế hệ đầu tiên, còn gọi là Quantum S0. Mẫu xe này sử dụng sạc với giắc cắm loại Anderson có thể tháo rời, từ đó người dùng đã sử dụng thêm một số thiết bị khác để có thể trích điện từ pin xe và sử dụng với một số món đồ gia dụng.

Theo chia sẻ, điện từ xe đã được sử dụng để sạc điện thoại, chạy bộ phát WiFi, và thắp sáng. Trong 4 ngày sử dụng, người dùng cho biết dung lượng pin hao hụt 5%.

Được biết, Dat Bike Quantum thế hệ đầu tiên ra mắt hồi tháng 10/2023, sử dụng pack pin 72V - 85Ah, tương đương công suất lưu trữ 6,12 kWh. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể đi được tới 270 km mỗi lần sạc khi đầy pin.

Chiếc Dat Bike Quantum S0 trong bài chia sẻ.

Dat Bike Quantum khi ra mắt đã trở thành mẫu xe được săn đón và có sức hút lớn bậc nhất thị trường xe máy điện tại thời điểm đó. Mẫu xe này có nhiều đặc điểm tốt hàng đầu thị trường xe máy phổ thông, tiêu biểu như cốp 41 lít lớn nhất thị trường (chưa tính 2 hộc đồ phụ 1,5L/hộc phía trước), sạc nhanh 1 tiếng/100km, và nhiều tính năng hỗ trợ như ga tự động Cruise Control, đi lùi.

Tuy nhiên, các công bố của hãng không đề cập đến việc điện từ pin xe có thể xả ngược qua cổng sạc. Việc người dùng tự khám phá được để sử dụng có thể so sánh với việc tìm ra một tính năng "ẩn" của xe.

Song, một số người dùng khác cũng bình luận rằng điện từ pin của xe cần đi qua bộ chuyển đổi để có thể sử dụng với toàn bộ đồ gia dụng, nhất là những món đồ có công suất lớn. Điện trực tiếp từ pin phù hợp với những món đồ có công suất nhỏ hơn.

Dat Bike Quantum thế hệ đầu tiên ra mắt hồi tháng 10/2023, được bán với giá gần 50 triệu đồng.

Trên thực tế, tính năng xả điện cho đồ gia dụng không phải điều mới mẻ với xe điện. Tính năng này xuất hiện phổ biến trên nhiều mẫu ô tô điện, thường được gọi là Vehicle-to-Load (viết tắt là V2L).

Với tính năng V2L, điện từ xe đi qua biến áp trang bị sẵn trên xe, được xả ra với điện áp phù hợp với đồ gia dụng tại thị trường đó, ví dụ như tại Việt Nam là 220 vôn.

Một người dùng khác chia sẻ về việc sử dụng điện từ xe cho đồ gia dụng.

Cũng trong mùa mưa bão này, một người dùng ô tô điện tại Việt Nam cũng đã chia sẻ tính hữu dụng của tính năng V2L khi bị cắt điện. Người dùng này cho biết điện từ xe được sử dụng để gia đình nấu đồ ăn, sạc đồ điện tử, hay chạy quạt gió.

Người dùng này cũng cho rằng tính năng này không chỉ tiện lợi trong tình huống mất điện, mà còn cho thấy tiềm năng ứng dụng cao khi đi dã ngoại.