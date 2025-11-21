Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến sáng ngày 21-11, mưa lũ ở miền Trung đã khiến 52 người chết, mất tích (tăng 31 người so với báo cáo nhanh ngày 19-11-2025).



Mưa lũ ở miền Trung khiến 67.717 nhà bị ngập

Trong đó, 43 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 16, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 4) và 9 người mất tích.

Mưa lũ khiến 168 nhà bị hư hỏng; 67.717 nhà bị ngập (Gia Lai 19.200, Đắk Lắk 39.517, Khánh Hòa 9.000); các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng tại nhiều phường/xã (Khánh Hòa: 50 xã/ phường; Gia Lai: 30 xã/phường; Đắk Lắk: 34 xã/phường).

13.071 ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại; 2.059ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại

30.731 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 88 ha thủy sản thiệt hại (Khánh Hòa).

Hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông, còn mất điện 396.140 khách hàng. Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng hơn 3.000 tỉ đồng.

Tính đến ngày 20-11, các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 10, 11, 12, 13 và mưa lũ sau bão với tổng kinh phí khoảng 13,625 triệu USD.

Dự kiến, ngày 22-11, lô hàng viện trợ của Liên minh Châu Âu (EU) sẽ được vận chuyển tới Sân bay quốc tế Nội Bài, sau đó sẽ được phân phối tới tỉnh Đắk Lắk. Hàng viện trợ của EU bao gồm: 138 bộ dụng cụ bếp, 150 bộ lều bạt gia đình, trị giá hàng hóa khoảng 75.660 Euro.