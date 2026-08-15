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Mưa lớn kỷ lục ở Nhật Bản khiến 8 người thiệt mạng, nhiều trường hợp được phát hiện tử vong trong phương tiện ngập nước giữa đường

Phạm Trang,
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Mưa lớn kéo dài tại tỉnh Chiba, Nhật Bản đã khiến 8 người tử vong, trong đó 4 người được phát hiện đã tử vong sau khi bị mắc kẹt trong các phương tiện bị ngập nước.

Tỉnh Chiba, Nhật Bản ghi nhận trận mưa lớn kỷ lục trong hai ngày 13-14/8. Theo thông tin từ chính quyền tỉnh Chiba vào sáng ngày 15/8, tổng cộng 8 người đã tử vong do ảnh hưởng của trận mưa lớn. Trong số này, 4 người được cho là bị mắc kẹt trong ô tô khi phương tiện bị nước lũ nhấn chìm.

Tại thành phố Chiba, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm một người mất tích. Mưa lớn cũng gây thiệt hại cho ít nhất 178 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh.

Mưa lớn kỷ lục ở Nhật Bản khiến 8 người thiệt mạng, nhiều trường hợp được phát hiện tử vong trong phương tiện ngập nước giữa đường- Ảnh 1.

Ảnh: AP

Theo chính quyền tỉnh Chiba, nhiều trường hợp tử vong được ghi nhận tại nhiều địa phương. Một người đàn ông khoảng 60-70 tuổi được phát hiện trên tuyến đường ngập nước ở Futamata, thành phố Ichikawa. Tại thành phố Sakura, một phụ nữ 66 tuổi tử vong sau khi bị mắc kẹt trong taxi trên tuyến đường ngập ở Kotake. Một người đàn ông khác được phát hiện nằm trên đường ở Kamishizu.

Tại thành phố Yachiyo, một người đàn ông khoảng 30-40 tuổi được phát hiện trên tuyến đường ngập nước ở Kamitakano. Ở thành phố Kashiwa, một phụ nữ ngoài 70 tuổi tử vong sau khi bị mắc kẹt trong ô tô tại Yawatacho. Trong khi đó, tại quận Wakaba, thành phố Chiba, một phụ nữ được phát hiện nằm trên đường ở Izumicho và sau đó được xác nhận đã tử vong.

Mưa lớn kỷ lục ở Nhật Bản khiến 8 người thiệt mạng, nhiều trường hợp được phát hiện tử vong trong phương tiện ngập nước giữa đường- Ảnh 2.

Ảnh: Mainichi

Theo Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East), một phần lớp đá ballast bên dưới đường ray của tuyến Sotobo bị nước cuốn trôi. Do đó, công tác khôi phục hoạt động dự kiến cần thêm thời gian.

Từ chuyến tàu đầu tiên trong ngày, một số đoạn tuyến Sotobo và toàn bộ tuyến Togane tiếp tục tạm dừng hoạt động.

Theo Trung tâm Thông tin giao thông đường bộ Nhật Bản, nhiều tuyến đường cũng chưa thể lưu thông do ảnh hưởng của mưa lớn và sạt lở. Trong đó, toàn tuyến Chiba-Togane và Choshi-Renraku, cùng một đoạn của đường cao tốc Ken-O, tiếp tục bị cấm đường.

Tại thành phố Chiba, một trạm biến áp bị ngập khiến tình trạng mất điện kéo dài. Tuy nhiên, đến rạng sáng, sự cố đã gần như được khắc phục hoàn toàn.

Cơ quan chức năng Nhật Bản vẫn tiếp tục theo dõi tình hình và xử lý hậu quả sau trận mưa lớn tại Chiba.

Nguồn: Mainichi, Asahi

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