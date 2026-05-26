Mưa lớn gây thiệt hại hơn 16 tỷ đồng, bé gái lớp 6 ở Lâm Đồng vẫn mất tích

Ngày 26/5, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, mưa lớn kèm giông lốc, sét xảy ra trong 2 ngày 23 và 24/5 đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn.

Theo thống kê, lượng mưa trong 2 ngày (23-24/5) tại nhiều địa phương ở mức cao như Trà Tân 90,6mm, Lâm Viên - Đà Lạt 89,2mm, Hoài Đức 68,8mm, Cát Tiên 52mm, Xuân Hương - Đà Lạt 47,8mm, Đơn Dương 44,6mm...

Nhiều căn nhà của người dân bị hư hỏng nặng sau mưa lớn.

Đáng chú ý, mưa lũ đã khiến cháu P.T.T.N. (SN 2014, trú tổ dân phố Đăng Gia Dệt B, phường Lang Biang - Đà Lạt) bị nước cuốn mất tích khi đang chơi dưới suối cùng nhóm bạn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 24/5, nhóm 4 trẻ em chơi tại khu vực suối thì bất ngờ nước từ thượng nguồn đổ về mạnh. Các em nhanh chóng chạy lên bờ, tuy nhiên cháu N. không kịp thoát thân và bị dòng nước cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng hàng trăm người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm dọc khu vực hạ lưu con suối. Tuy nhiên đến nay (26/5), nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Lãnh đạo xã Tân Hà Lâm Hà thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại do mưa lớn, lốc xoáy.

Ngoài thiệt hại về người, giông lốc còn làm tốc mái 9 căn nhà tại xã Nâm Nung và Cát Tiên 3; khoảng 35ha sầu riêng tại xã Cát Tiên 3 bị gãy đổ, rụng trái, thiệt hại ước khoảng 8 tỷ đồng.

Đặc biệt, tại xã Trà Tân, sét đánh cháy hệ thống điện của trang trại chăn nuôi Công ty TaFa Việt khiến khoảng 70.000 con gà đang trong giai đoạn đẻ trứng chết hàng loạt. Thiệt hại ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng gấp rút hỗ trợ người dân sửa lại nhà.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, tổng thiệt hại do đợt thiên tai này gây ra hiện ước tính trên 16 tỷ đồng.

Hiện chính quyền các địa phương cùng lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, đồng thời duy trì công tác tìm kiếm cháu bé mất tích.