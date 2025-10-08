Mưa lớn gây sạt lở, sập công trình cổng chào xã Đồng Văn: Khoảnh khắc đau lòng

Vừa xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cổng chào xã Đồng Văn (Tuyên Quang) bị sập hoàn toàn khiến dư luận không khỏi bất ngờ. Thông tin trên báo Tuyên Quang, do ảnh hưởng của bão số 11, mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ thì vào sáng nay (8/10), tại khu vực đầu tuyến đường dẫn vào trung tâm xã Đồng Văn đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, làm sập hoàn toàn công trình Cổng chào xã Đồng Văn.

Khi vụ việc xảy ra, không có người di chuyển qua khu vực này nên may mắn không có thiệt hại về người.

Khoảnh khắc khiến dư luận xót xa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành thu dọn đất đá, đảm bảo an toàn giao thông và khẩn trương lên phương án khôi phục công trình.

Được biết, cổng chào xã Đồng Văn được khánh thành vào tháng 11/2024 có chiều rộng 10,5m, chiều cao 6,3m, được xây dựng từ 740 viên đá, gần 18,5 m3 gỗ và trên 26.000 viên ngói âm dương với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng, 100% từ nguồn xã hội hóa.

Đây là công trình kiến trúc, biểu tượng văn hóa của người dân vùng cực Bắc Tổ quốc. Đồng thời là điểm checkin nổi tiếng cho du khách khi tới xã Đồng Văn nói riêng, Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung.