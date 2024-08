Đêm qua, mây dông phát triển rất mạnh ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ. Đặc biệt ở Hà Nội, Hoà Bình và Thái Nguyên có mưa rất lớn, lượng mưa đo được lên tới 140 - 194mm, ngập diện rộng.

Riêng tại Hà Nội, mưa rất lớn kèm theo dông lốc, sấm sét đêm qua đã làm hàng loạt cây xanh bật đổ, ngập lụt diện rộng. Lượng mưa quan trắc được ở các quận nội thành đều đã vượt 100mm, đặc biệt ở Cầu Giấy mưa rất lớn, lên tới 180mm. Một số nơi như Hoài Đức hay Gia Lâm lượng mưa cũng lên tới 95-99mm.

Đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên ngập sâu trong nước do mưa lớn. Ảnh: TTXVN

Nhiều phương tiện không thể di chuyển do đường bị ngập sâu. Ảnh: TTXVN

Người dân dắt bộ xe về nhà trên phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân. Ảnh: TTXVN

Mưa cường suất lớn trong thời gian ngắn khiến nước không thoát kịp, gây ngập lụt hàng loạt các tuyến phố ở nội thành như đoạn dốc Minh Khai, Hai Bà Trưng, phố Bùi Xương Trạch ở Thanh Xuân, phố Nguyễn Văn Cừ ở Long Biên. Có nơi ngập sâu 30-40cm khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Tại Tuyên Quang, 14 ngôi nhà bị ngập úng, hư hỏng do sạt lở đất đá. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của mưa lớn vào rạng sáng 22/8.

Trong đó, huyện Lâm Bình 11 nhà, Yên Sơn 3 nhà. Lực lượng công an, quân đội và người dân địa phương đã hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sơ tán đến nơi an toàn. Tổ chức chốt chặn, không cho người dân đi vào khu vực sạt lở.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát những điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở. Về lâu dài, bố trí nơi ở mới, không để người dân quay lại sinh sống tại những khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ cao xảy ra sạt lở.

Tối 22/8, nhiều khu vực của Thái Nguyên mưa to đến rất to, tại thành phố Thái Nguyên nhiều tuyến đường ngập sâu. Mưa rất lớn dồn dập trong 2-3 tiếng đã gây ngập úng nhiều tuyến đường trong thành phố như: Minh Cầu, Hoàng Văn Thụ, ngã tư Hoàng Gai, khu vực Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên, Đại học Sư phạm,....Nhiều khu vực ngập sâu, nước chảy cuồn cuộn khiến các phương tiện không thể lưu thông. Một số khu vực trũng thấp nước ngập cả vào nhà dân.



Gần 500 học sinh Tiểu học và THCS tại xã Hồng Ca, tỉnh Yên Bái phải đi học nhờ do trường học nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nhiều ngày, khu vực đồi núi phía sau trường học xuất hiện các vết nứt rộng, một số điểm trên taluy bị đứt gãy, biến dạng đất so với ban đầu, nguy cơ sạt lở rất cao, không đảm bảo an toàn cho việc dạy và học. Ngày 24/8, các loại đồ đạc, trang thiết bị dạy học sẽ được di chuyển đến địa điểm mới để kịp thời chuẩn bị cho năm học mới. Dự kiến, các em học sinh sẽ phải học nhờ khoảng 1 năm cho đến khi trường mới được hoàn thành.

* Đến sáng sớm nay (23/8), mưa lớn có xu hướng dịch ra khu vực ven biển, Quảng Ninh mưa to 109mm chỉ trong vòng 2-3 tiếng.

Dự báo, mưa lớn còn xảy ra trong sáng nay, tập trung ở phía Đông Bắc Bộ. Lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.