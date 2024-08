Mưa như trút ở Hà Nội, Thái Nguyên: Ô tô bị cuốn trôi, xe chết máy, người dân lội bì bõm trên đường

Cơn mưa như trút kéo dài ở Hà Nội và Thái Nguyên trong ngày 22/8 đã khiến nhiều nơi ngập sâu. Cụ thể, ở Hà Nội, mưa lớn kèm gió giật mạnh từ tối 22/8 và kéo dài suốt đêm đã khiến nhiều nơi bị ngập úng. Trong đó, khu vực trung tâm Hà Nội, từ khoảng 21h ngày 22/8, cơn mưa lớn trút xuống, nhiều tuyến phố như Thái Hà, Chùa Bộc, Nguyễn Du, Bùi Xương Trạch... rơi vào tình trạng bị ngập sâu.

Dọc đường vành đai 3 nhiều điểm mênh mông nước, đến rạng sáng nay, khu vực đường Nguyễn Trãi vẫn có nhiều điểm ngập úng khiến các ô tô di chuyển chậm - Ảnh: Minh Huyen

Khu vực đường Trần Thủ Độ, Hoàng Mai mưa dông gió giật mạnh khiến người điều khiển và cả xe máy bị đẩy lùi về phía sau - Nguồn: FB Vân Coongg

Theo ghi nhận từ lúc 19h ở huyện Sóc Sơn đã bắt đầu có mưa sau đó từ 20h30 lan đến các quận nội thành. Lượng mưa đến 23h30 ở Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm hơn 120 mm; một số nơi như Quốc Oai, Thạch Thất, Hoài Đức trên 70 mm.

Mưa lớn khiến một số khu vực nội thành ngập cục bộ 10-40 cm như nút giao Thái Hà - Chùa Bộc, đường Nguyễn Tuân, Văn Cao, Đội Cấn, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Phạm Hùng. Một số đường phố chìm trong biển nước khiến giao thông bị cản trở, hàng loạt ô tô, xe máy bị chết máy.

Mưa ngập nhiều người phải đứng trú chờ ngớt, có người dắt bộ, lội bì bõm để về nhà - Ảnh: Tiền Phong, TTXVN

Hơn 23h, ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên đường vẫn như dòng sông do mưa lớn - Ảnh: TTXVN

Khu vực Cổ Nhuế ngập từ 15-30cm, người dân lội bì bõm dưới nước để di chuyển - Ảnh: Vân Đức/ĐSPL

Mưa lớn gây ngập úng ở đường Phạm Hùng - Clip: Mai Tuyết

Mưa lớn kèm theo dông lốc đã khiến nhiều cây trên các tuyến đường trung tâm đổ gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển trên đường. Do thời gian xảy ra mưa lớn, lưu lượng giao thông thấp nên rất may không gây tắc nghẽn.

Đặc biệt, đến qua 0h ngày 23/8, khu vực đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển vẫn có một số ngập sâu ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông qua lại.

Như những trận mưa lớn khác, cơn mưa lớn khuya ngày 22/8 cũng khiến một số cây gẫy đổ ra đường gây cản trở giao thông, khiến người dân đi lại gặp khó khăn - Ảnh: VTC News

Còn ở Thái Nguyên, từ chiều tối 22/8, ở nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to đến rất to, khiến một số tuyến đường ở các thành phố Phổ Yên, Sông Công, Thái Nguyên ngập sâu từ 30-70cm.



Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, mưa lớn bắt đầu xuất hiện ở địa phương này từ 13h ngày 22/8.

Đến 19h cùng ngày, nhiều địa bàn trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong đó, lượng mưa đo được tại Phấn Mễ lên tới 94,4mm; tại Yên Đổ là 74,2mm; tại Cù Vân (huyện Đại Từ) là 67,2mm, khu vực Thần Sa (Võ Nhai) có mưa lên tới 64mm…

Nhiều xe ô tô bị ngập sâu từ 30 đến 50 cm không thể di chuyển ở TP Thái Nguyên - Ảnh: TNTV

Tại nút giao Lương Ngọc Quyến - Hoàng Văn Thụ, nước tràn vào một số hộ dân ven đường, nhiều xe máy dựng trên vỉa hè bị đánh đổ, trôi dạt. Ngập lụt cũng xảy ra ở nhiều tuyến phố trung tâm thành phố như Phù Liễn, Phan Bội Châu, Phan Đình Phùng, Nguyễn Đình Chiểu, Văn Cao.

Đặc biệt, tại đường Z115 của thành phố Thái Nguyên, có đoạn ngập hơn 70cm, một chiếc ôtô 4 chỗ đang đi chuyển bị nước cuốn trôi hàng chục mét trong sự bất lực của chủ xe. Tại đường Quang Trung cũng xuất hiện nhiều điểm ngập sâu hơn 40cm, nhiều ôtô và xe máy chết máy giữa đường phải chờ cứu hộ.

Được biết, đây là trận mưa lớn nhất từ đầu mùa trên địa bàn TP Thái Nguyên khiến nhiều nơi ngập úng cục bộ, gây thiệt hại về tài sản.

Mưa lớn khiến chiếc ôtô bị cuốn trôi trên đường ở Thái Nguyên - Clip: Tin tức Thái Nguyên





Khu vực trước cửa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên như một biển nước - Ảnh: Tin tức Việt Nam

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ ngày 20/8 đến nay miền Bắc mưa to, tập trung về chiều tối. Cơ quan khí tượng dự báo trong ngày 23/8 ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và Quảng Ninh mưa 20-50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120 mm.

Trong bản tin cảnh báo phát đi lúc 4h30 sáng nay, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa dông cho khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 23/8 tại khu vực nội thành còn tiếp tục xảy ra mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.