Một chiếc Lamborghini Huracan Spyder đời 2018 từng bị tháo rời gần như toàn bộ, với hàng trăm bu-lông và linh kiện đựng trong các thùng không được đánh dấu, đã được phục hồi và vận hành trở lại sau khoảng 1-2 tuần.

Việc phục hồi một chiếc siêu xe tai nạn vốn không đơn giản, đặc biệt khi phương tiện đã bị một gara trước đó tháo rời nhiều bộ phận mà không phân loại hay ghi chú vị trí lắp đặt. Đây là tình trạng mà nhóm thợ thuộc kênh YouTube vTuned Garage gặp phải khi tiếp nhận chiếc Lamborghini Huracan Spyder đời 2018.

Lamborghini Huracan Spyder đời 2018 được mua tại phiên đấu giá xe tai nạn ở Mỹ. Ảnh: Motorbiscuit

Chiếc xe được mua tại một phiên đấu giá xe tai nạn ở khu vực Detroit, Mỹ. Đáng chú ý, mức độ hư hỏng ban đầu không quá nghiêm trọng. Phần đầu xe bị ảnh hưởng ở cản trước, nắp ca-pô, chắn bùn bên phải và một cụm đèn pha. Túi khí chưa bung, hệ thống treo cũng không có dấu hiệu hư hỏng.

Tuy nhiên, trước khi được đưa ra đấu giá, chiếc Huracan Spyder đã bị tháo rời nhiều bộ phận như cửa xe, kính chắn gió, các tấm ốp nội thất và cụm làm mát phía trước. Phần lớn linh kiện được cho vào những thùng nhựa riêng biệt nhưng không có nhãn nhận diện, khiến quá trình phục hồi trở nên phức tạp hơn nhiều so với một chiếc xe tai nạn thông thường.

Theo nhận định của chủ kênh vTuned Garage, gara trước đó có thể đã tháo dỡ quá nhiều bộ phận, khiến chi phí nhân công và lưu kho tăng lên, cuối cùng dẫn đến việc công ty bảo hiểm quyết định đưa xe vào diện tổn thất toàn bộ.

Phần đầu Lamborghini Huracan Spyder hư hỏng với cản trước, nắp ca-pô và chắn bùn cần thay thế. Ảnh: Motorbiscuit

Trước khi bắt tay vào lắp ráp, nhóm phục hồi còn phải xử lý vấn đề về màu sơn. Chiếc Huracan sử dụng lớp sơn đỏ hiệu ứng ngọc trai với quy trình sơn ba lớp. Lớp phim bảo vệ sơn cũ khi được bóc ra đã làm bong một phần lớp sơn bóng ở hông sau bên trái. Trong khi đó, nắp ca-pô và chắn bùn thay thế lại có màu sắc không đồng nhất với phần thân xe còn lại.

Nhóm quyết định đưa xe đến một xưởng sơn chuyên nghiệp để xử lý lại các chi tiết. Phần đầu xe được sơn mới, mép chắn bùn được sửa chữa, khu vực hông sau được hoàn thiện lại và màu sơn ở cửa xe cũng được căn chỉnh để tạo sự đồng nhất.

Sau khi hoàn thiện ngoại thất, nhóm chuyển sang công đoạn lắp ráp. Hàng trăm bu-lông Lamborghini được trải ra trên các bàn làm việc để kiểm tra và phân loại. Do không có sơ đồ hay nhãn đánh dấu từ lần tháo dỡ trước, thợ phải đối chiếu từng chi tiết để tránh lắp sai vị trí.

Các bộ phận được phục hồi gồm cửa xe, gương chiếu hậu, gioăng kính, cảm biến cửa và nhiều chi tiết nội thất. Kính chắn gió mới chính hãng cũng được lắp đặt thay cho bộ phận đã bị tháo bỏ trước đó.

Lamborghini Huracan Spyder được đưa vào xưởng để xử lý lớp sơn đỏ ngọc trai ba lớp. Ảnh: Motorbiscuit

Ở phần đầu xe, nhóm phải lắp lại cụm đèn pha, cản trước, lưới tản nhiệt, cảm biến đỗ xe, hệ thống rửa đèn và logo Lamborghini. Một số chi tiết kết cấu bên trong cản trước cũ được tận dụng lại sau khi xử lý, thay vì thay mới toàn bộ.

Một trong những vấn đề đáng chú ý xuất hiện khi hệ thống mui xếp chỉnh điện không hoạt động. Sau quá trình tháo lắp, các mô-đun điều khiển cửa bị ngắt kết nối, khiến bộ điều khiển mui và kính sau gặp lỗi lập trình.

Thay vì đưa xe đến đại lý Lamborghini, nhóm sử dụng thiết bị chẩn đoán chuyên dụng để kiểm tra hệ thống điện tử. Lần quét đầu tiên ghi nhận 20 mã lỗi trên các mô-đun điều khiển. Sau khi xóa lịch sử lỗi và lập trình lại bộ điều khiển mui điện, hệ thống mui mềm đã có thể đóng mở bình thường.

Khi các công đoạn hoàn tất, chiếc Huracan Spyder được vệ sinh nội thất, kiểm tra ngoại thất và đưa ra chạy thử. Đồng hồ công-tơ-mét hiển thị 23.599 dặm, tương đương khoảng 37.980 km.

Lamborghini Huracan Spyder động cơ V10 hoàn tất quá trình phục hồi và chạy thử sau khoảng 2 tuần. Ảnh: Motorbiscuit

Chiếc xe sử dụng động cơ V10 hút khí tự nhiên, kết hợp hộp số và hệ dẫn động nguyên bản. Trong quá trình chạy thử trên những cung đường đồi tại Tennessee, chủ kênh nhận xét hệ thống ống xả nguyên bản chưa khai thác hết âm thanh đặc trưng của động cơ. Bên cạnh đó, bộ ghế thể thao tùy chọn bằng sợi carbon cũng bị đánh giá là không thực sự thoải mái khi di chuyển trong thời gian dài.

Dù vậy, việc đưa chiếc Lamborghini Huracan Spyder từ tình trạng gần như một bộ linh kiện rời trở lại trạng thái có thể vận hành là kết quả đáng chú ý. Toàn bộ quá trình được nhóm thực hiện trong khoảng 1-2 tuần, tính từ thời điểm bắt đầu phục hồi đến khi chiếc xe hoàn thành chạy thử.

Trường hợp này cho thấy việc tháo dỡ thiếu kiểm soát có thể khiến quá trình sửa chữa một chiếc xe tai nạn trở nên phức tạp hơn đáng kể, ngay cả khi những hư hỏng ban đầu không quá nghiêm trọng. Với các mẫu siêu xe có cấu tạo phức tạp và nhiều hệ thống điện tử, việc thất lạc hoặc không xác định được vị trí linh kiện có thể làm tăng đáng kể thời gian và chi phí phục hồi.