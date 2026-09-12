Mua iPhone 18 Pro tại TopZone, nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max chính thức ra mắt với nâng cấp về camera, pin và hiệu năng, cùng 4 màu đen, bạc, băng thanh và đỏ burgundy. Thế hệ mới nhanh chóng thu hút Apple Fan.

Tại Việt Nam, iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 38,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB, trong khi iPhone 18 Pro Max có giá từ 41,99 triệu đồng cho cùng dung lượng. Các phiên bản dung lượng cao hơn tiếp tục mang đến thêm lựa chọn cho người dùng có nhu cầu lưu trữ lớn.

Để hành trình sở hữu iPhone 18 Pro của khách hàng trở nên thuận tiện hơn, ngoài cam kết giao hàng đúng hẹn, TopZone triển khai loạt quyền lợi dành cho khách hàng: từ ưu đãi thanh toán, thu cũ đổi mới đến trả chậm 0% để tối ưu khoản chi theo nhu cầu.

Ngay trong giai đoạn đặt trước, khách hàng mua iPhone 18 Pro tại TopZone khi thanh toán qua thẻ tín dụng của các ngân hàng liên kết hoặc ví điện tử như VNPAY, MoMo…, sẽ được giảm đến 5 triệu đồng.

Không những vậy, TopZone còn cam kết giao iPhone 18 Pro đúng thời gian đã thông báo đến từng khách hàng. Trường hợp giao trễ so với thời gian đã cam kết, TopZone tặng ngay 1 triệu đồng, giúp khách hàng an tâm để trở thành một trong những khách hàng đầu tiên sở hữu iPhone 18 Pro sau khi đặt trước.

‎ Khách hàng mua iPhone 18 Pro tại TopZone có thể nhận nhiều ưu đãi ngay trong giai đoạn đặt trước.





"Mình đã có ý định đổi sang iPhone 18 Pro Max từ trước nên khi thấy TopZone có ưu đãi đặt trước, cam kết giao hàng đúng hẹn và thêm quyền lợi khi thanh toán bằng thẻ thì mình thấy khá hấp dẫn. Mình có thể chủ động đặt máy sớm mà vẫn tối ưu được khoản chi cho lần nâng cấp này". Chia sẻ về quyết định lên đời, chị Thiên Phúc, 27 tuổi, TP.HCM cho biết.

Đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp tại TopZone trực tiếp tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình trải nghiệm và mua sắm

Với những khách hàng đang sử dụng iPhone cũ, khoản tiền lên đời iPhone 18 Pro còn có thể được tối ưu thêm thông qua chương trình Thu cũ đổi mới tại TopZone, trợ giá lên đến 3 triệu đồng. Đặc biệt, công cụ định giá được tối ưu và phối hợp chặt chẽ với Apple, giúp việc đánh giá thiết bị nhanh chóng và chính xác hơn.

Khách hàng còn có thể chủ động cách thanh toán với phương án trả chậm 0% lãi suất. Với mức trả trước từ 0 đồng, khách hàng có thể trả chậm theo kỳ hạn lên đến 18 tháng.

Bên cạnh đó, khách hàng đặt trước iPhone 18 Pro, khi mua thêm các thiết bị trong hệ sinh thái Apple như AirPods, Apple Watch, iPad hoặc Mac, còn được giảm đến 2 triệu đồng. Các phụ kiện khác mua kèm cũng được giảm đến 50%, tặng phiếu mua hàng trị giá 500 ngàn đồng để mua SIM data "khủng" đến 500GB/tháng.

Với một sản phẩm được nhiều người chờ đợi như iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, ưu đãi là một phần trong quyết định mua, nhưng khách hàng cũng quan tâm đến nguồn hàng, thời điểm nhận máy và trải nghiệm sau khi sở hữu.

Là Apple Premium Reseller (APR) – hệ thống bán lẻ ủy quyền cao cấp của Apple, TopZone mang đến sản phẩm chính hãng cùng không gian mua sắm chuyên biệt và đội ngũ nhân viên được đào tạo về sản phẩm Apple. Đây cũng là nền tảng để TopZone đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt qua nhiều mùa ra mắt iPhone mới.

Bên cạnh hơn 80 cửa hàng đang hoạt động, TopZone liên tục mở rộng hệ thống tại những vị trí trung tâm để sẵn sàng phục vụ nhu cầu trải nghiệm và lên đời của Apple Fan. Mới đây, TopZone Hàm Nghi đã chính thức đi vào hoạt động tại TP.HCM. Nằm gần chợ Bến Thành và ga metro, cửa hàng trở thành điểm đến thuận tiện để khách hàng khám phá, trải nghiệm và chọn mua các sản phẩm Apple. Tiếp đó, ngày 15/9, TopZone Hồ Gươm sẽ chính thức mở cửa tại Hà Nội, sẵn sàng chào đón Apple Fan đến trải nghiệm và sở hữu iPhone 18 Pro ngay từ những ngày đầu mở bán.

TopZone mang đến không gian mua sắm tinh tế, hiện đại, giúp khách hàng thoải mái trải nghiệm các sản phẩm Apple chính hãng

Chương trình đặt trước iPhone 18 Pro tại TopZone diễn ra từ 19h ngày 12/09 và giao hàng từ 8h ngày 18/09. Khách hàng có thể đăng ký trên website hoặc trực tiếp tại cửa hàng TopZone để chủ động giữ suất và tận dụng các quyền lợi trong thời gian chương trình.