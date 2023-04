Mùa hè 2023: Nắng nóng xuất hiện sớm hơn, khốc liệt hơn, kéo dài hơn năm trước

Mùa hè năm 2023 được dự báo khắc nghiệt hơn

Mùa hè năm nay, nắng nóng xuất hiện sớm và gay gắt hơn so với mọi năm là do trạng thái đại dương - khí quyển (ENSO) đang chuyển sang pha trung tính, ngoài ra hoạt động áp thấp nóng phía Tây đến sớm hơn so với mọi năm nên đã gây ra nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ trong khoảng thời gian ngày 22-24/3.

Sau đó nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương có xu hướng tăng dần và nghiêng về pha nóng El Nino.

Khi xảy ra El Nino, các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam sẽ có ít mưa hơn và nóng hơn so với trung bình nhiều năm.

Năm 2023, nắng nóng xuất hiện sớm, dự báo có khả năng gay gắt và có nhiều ngày nắng nóng hơn so với năm 2022.

Các đợt nắng nóng chủ yếu tập trung từ tháng 4-8 tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Thông tin với báo chí, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết: Dự báo 3 tháng 4, 5, 6 năm nay nước ta sẽ xấp xỉ cho tới nóng hơn trung bình nhiều năm khoảng 1 độ C. Thông thường một đợt nắng nóng sẽ diễn ra khoảng 3 - 5 ngày, nhưng năm nay có thể sẽ dài hơn, khoảng 5 - 7 ngày, riêng khu vực Trung Bộ có thể kéo dài hơn.

Ngay trong tháng 4 này, nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn và gia tăng về cường độ trên phạm vi toàn quốc, kể cả ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Đặc biệt, cao điểm của nắng nóng sẽ là trong tháng 6-7 ở Bắc Bộ và từ nửa cuối tháng 6 đến tháng 8 ở Trung Bộ với khả năng cao xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Sang tháng 5 và tháng 6, Nam Bộ chấm dứt nắng nóng nhưng ở Bắc Bộ, Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng và nắng nóng có thể kéo dài tới khoảng đầu tháng 8 ở Bắc Bộ và cuối tháng 8 ở Trung Bộ.

Dự báo số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trong năm 2023

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đã đưa ra dự báo xu thế khí tượng, thủy văn, hải văn thời hạn mùa (từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2023). Thông tin về mùa bão được người dân đặc biệt quan tâm bởi cảnh báo sớm giúp phương án phòng chống chủ động và hiệu quả hơn.

Năm nay, do hiện tượng El Nino nên số lượng, cường độ bão, áp thấp nhiệt đới năm nay sẽ ít hơn giai đoạn 2020-2022.

Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới được dự báo ít hơn các năm trước. Ảnh minh họa: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Theo đó, từ nay đến tháng 5 năm 2023, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông. Khoảng từ nửa cuối tháng 6 có khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên khu vực Biển Đông và phù hợp với quy luật khí hậu.

Có khoảng 4 - 5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 9 và có khả năng tác động đến các khu vực Bắc Bộ và phía bắc miền Trung. Tháng 9 đến tháng 11, bão, áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung.

Trong cả mùa bão năm 2023, dự báo có tổng cộng 11 - 13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển, trong đó có khoảng 4 - 7 cơn tác động đến đất liền.