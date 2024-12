Mua giá đỗ ngâm hóa chất ở Bách Hoá Xanh, người dân có đòi được quyền lợi?

Liên quan vụ việc nêu trên, công an đã bắt giữ 4 người. Điều tra ban đầu cho thấy nhóm người này đã bán khoảng 2.900 tấn giá đỗ ngâm chất cấm trong năm 2024, sản lượng 8-10 tấn/ngày.

Riêng Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo cung cấp 350-400 kg giá đỗ/ngày cho Bách Hóa Xanh, dùng nhãn mác in các thông tin "không hóa chất", "không chất kích thích", "không chất bảo quản", "vì sức khỏe của mọi người"...

Hơn 20 tấn giá đỗ ngâm chất cấm bị công an phát hiện.

Nhiều bạn đọc thắc mắc họ đã mua giá đỗ ở Bách Hóa Xanh thì có được đòi bồi thường khi sức khỏe có nguy cơ bị ảnh hưởng hay không?

Liên quan thắc mắc trên, luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, đã đưa ra những giải đáp.

Theo luật sư Phùng Huyền, khoản 1 điều 34 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã quy định cụ thể về việc tổ chức kinh doanh phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm an toàn do mình cung cấp gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng - kể cả khi tổ chức đó không biết hoặc không có lỗi trong việc phát sinh hàng hóa không an toàn.

Như vậy, về mặt nguyên tắc, người tiêu dùng đã mua phải thực phẩm "bẩn" có quyền đòi bồi thường do sức khỏe của bản thân bị tổn hại.

Tuy nhiên, trong trường hợp trên, việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Theo đó, chỉ những thiệt hại thực tế thì mới được bồi thường. Nếu yêu cầu tòa án giải quyết thì người tiêu dùng có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh được mình bị thiệt hại.

Do đó, người mua hàng phải đưa ra đầy đủ chứng cứ về việc sức khỏe bị tổn hại phát sinh từ chuyện ăn giá đỗ được mua ở cửa hàng này.

"Tuy nhiên, những yêu cầu này gần như là bất khả thi nên thực tế, người tiêu dùng rất khó có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại" - luật sư Phùng Huyền nhận xét.

Theo luật sư Phùng Huyền, cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm là sự răn đe nhất định đối với những cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn, nhất là khi Tết Nguyên đán cận kề.

Về phía người tiêu dùng, cần trang bị kiến thức cần thiết để có thể tự bảo vệ bản thân khi tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm diễn biến khó lường như hiện nay.