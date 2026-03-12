Mua gà đóng khay trong siêu thị: Nhân viên tiết lộ chi tiết "vàng" nhiều người bỏ qua

Thịt gà đóng khay là lựa chọn quen thuộc của nhiều người khi đi siêu thị vì tiện lợi, sạch sẽ và đã được sơ chế sẵn. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một số nhân viên bán thực phẩm, khi chọn gà đóng khay, nhiều người thường chỉ nhìn hạn sử dụng hoặc giá bán mà bỏ qua vài chi tiết nhỏ có thể giúp đánh giá độ tươi ngon của sản phẩm.

Chỉ cần chú ý thêm một vài điểm đơn giản, người mua có thể chọn được khay thịt gà vừa tươi, vừa phù hợp để chế biến các món ăn trong ngày.

1. Quan sát lớp nước trong khay

Một trong những chi tiết đầu tiên nên nhìn là phần nước đọng ở đáy khay . Với thịt gà tươi, lượng nước trong khay thường khá ít và có màu trong hoặc hơi hồng nhạt. Nếu khay gà có quá nhiều nước hoặc nước chuyển màu đậm, người mua nên cân nhắc kỹ hơn. Điều này đôi khi cho thấy thịt đã được bảo quản khá lâu trong tủ mát hoặc bị rã đông rồi cấp lạnh lại. Không phải lúc nào cũng là dấu hiệu thịt kém chất lượng, nhưng việc chọn khay có lượng nước ít thường giúp đảm bảo độ tươi ngon hơn.

2. Nhìn màu sắc của phần thịt

Màu sắc cũng là yếu tố quan trọng khi chọn gà đóng khay. Thịt gà tươi thường có màu hồng nhạt tự nhiên , phần da sáng và đều màu. Nếu thấy phần thịt có màu tái xám, quá sẫm hoặc không đồng đều giữa các miếng, người mua nên kiểm tra thêm các chi tiết khác trước khi quyết định. Trong siêu thị, ánh đèn có thể khiến màu sắc trông khác đi đôi chút, vì vậy việc quan sát kỹ sẽ giúp lựa chọn chính xác hơn.

3. Kiểm tra màng bọc và hạn sử dụng

Ngoài phần thịt bên trong, màng bọc khay cũng là chi tiết nhiều người ít để ý. Khay gà còn tươi thường có lớp màng bọc căng, không bị rách hoặc phồng lên bất thường. Bên cạnh đó, việc xem ngày đóng gói và hạn sử dụng vẫn rất quan trọng. Nhiều người có thói quen lấy ngay khay phía trên cùng, nhưng thực tế có thể xem thêm vài khay phía sau để chọn sản phẩm có ngày đóng gói mới hơn.

Chọn đúng cách để bữa ăn ngon hơn

Nhìn chung, thịt gà đóng khay trong siêu thị đã được kiểm soát về vệ sinh và bảo quản. Tuy vậy, chỉ cần dành thêm vài giây quan sát các chi tiết như lượng nước trong khay, màu sắc thịt và lớp màng bọc, người mua có thể dễ dàng chọn được khay thịt tươi và phù hợp hơn cho bữa ăn gia đình.