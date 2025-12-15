Mùa đông hay bị giật khi đóng mở cửa, hãy lưu ý điều này khi bơm xăng nếu không muốn có hỏa hoạn

Một người phụ nữ đang thu hút nhiều lượt xem trên mạng sau khi chia sẻ lời nhắc nhở về việc đổ xăng vào mùa đông, một lời nhắc nhở mà cô ấy cho rằng thực sự có thể cứu sống một người.

Alexandra Hope Craig (@alexandra_hope_craig) đã đăng tải một video trên mạng xã hội Tiktok mà cô gọi là "thông báo khẩn cấp về trạm xăng", và cô ấy ngay lập tức đưa ra lời khuyên an toàn mà cô ấy mong muốn nhiều tài xế biết hơn.

"Giờ đây khi mùa đông đến, những tháng lạnh giá hơn đã cận kề, và tĩnh điện lan truyền tự do hơn trong không khí," Craig nói, "khi bạn đến cây xăng, hãy đảm bảo rằng bạn đã tiếp đất cho bản thân trước khi chạm vào vòi bơm xăng."

Cô ấy giải thích rằng điều đó quan trọng nhất vào thời điểm bạn chuẩn bị đưa vòi bơm vào bình xăng hoặc khi bạn rút nó ra. Craig cho biết cô quyết định đăng video này sau một sự cố đáng sợ ở cây xăng vài ngày trước đó.

Hiện tượng phát ra tia lửa điện khi mở cửa vào mùa đông có thể gây nguy hiểm nếu đang ở trạm xăng. Ảnh minh họa

"May mà không có chuyện gì xảy ra," cô ấy nói. Cô ấy nói thêm rằng "tia lửa điện" nhỏ mà bạn đôi khi cảm thấy khi chạm vào thứ gì đó và bị giật điện nhanh chóng cũng đủ để gây ra hỏa hoạn hoặc vụ nổ.

"Tôi đã được nhắc nhở về điều này," cô ấy nói, "khi tôi với tay lấy cần bơm xăng sau khi đã bơm xong, tôi bị điện giật vào cần bơm xăng, và điều đó có thể dẫn đến một tai nạn thương tâm."

Lời khuyên của cô ấy rất đơn giản. "Hãy chắc chắn rằng bạn chạm vào một vật gì đó bằng kim loại, một vật gì đó giúp bạn tiếp đất, trước khi bơm xăng," cô ấy nói.

Tính đến thời điểm này, video đã thu hút hơn 1,7 triệu lượt xem.

Những người xem video của Craig đã khen ngợi cô ấy vì đã nêu bật một mẹo ít người biết về trạm xăng và bổ sung thêm những lời khuyên an toàn của riêng họ.

Một người xem đã nhắc nhở những người khác về một biện pháp phòng ngừa cơ bản. "Và xin vui lòng TẮT MÁY XE trước khi đổ xăng," họ viết. "Tôi đã thấy quá nhiều người đổ xăng khi động cơ vẫn đang hoạt động."

Những người khác cũng tham gia để làm rõ ý nghĩa của việc "tự cân bằng" khi đổ xăng. "Tự cân bằng nghĩa là gì?" một người hỏi. Một người khác giải thích, "Hãy tiếp xúc với vật gì đó bằng kim loại để loại bỏ tĩnh điện ra khỏi cơ thể." Người thứ ba nói thêm: "Vì chúng ta có năng lượng bên trong, nên việc tiếp đất về cơ bản có nghĩa là giải phóng năng lượng tích tụ đó (sự tĩnh điện)."

Những người khác thì phản ứng trước số lượng các biện pháp phòng ngừa mà mọi người phải tuân theo để giữ an toàn.

"Trời ơi, nhiều quy tắc quá!", một người xem than thở. "Giờ tôi sợ rồi", một người khác thêm vào. Người thứ ba nói đùa, "Ngày nào các bạn cũng đưa ra điều gì đó MỚI mẻ cả."