Ngày 29-10, trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa rất lớn, nhất là tại các xã vùng núi ở thượng nguồn sông Vu Gia, Thu Bồn. Mưa lớn đã gây sạt lở đất khắp nơi, đường giao thông bị chia cắt, mất điện trên diện rộng.

Clip: Thủy điện Sông Tranh 2 xả lưu lượng lớn, nước cuồn cuộn chảy về hạ du

Các làng mạc ven sông Vu Gia, Thu Bồn nước liên tục dâng cao, hàng chục ngàn nhà dân bị ngập nặng. Rất nhiều khu vực ngập nước, các trường hợp gặp sự cố trong mưa lũ đã lên mạng kêu cứu, mong được cứu hộ. Đã có nhiều trường hợp được lực lượng chức năng và các đội cứu hộ giải cứu kịp thời nhưng cũng có những sự việc đau lòng xảy ra.

Trên trang Facebook cá nhân, một người phụ nữ đăng tải hình ảnh kèm dòng trạng thái khiến mọi người không khỏi xót xa. Bà cho biết anh chồng mình bị ngộ độc, trong lúc chờ ca nô cứu hộ đã ra đi. Hiện tại, nước ngập mênh mông…

Nhà dân ở xã Phước Trà, TP Đà Nẵng ở ven sông Thu Bồn - hạ lưu thủy điện Sông Tranh 2 - bị ngập nặng

Tại xã Trà Tập, khu vực thượng nguồn của thủy diện Sông Tranh 2, mưa lớn kéo dài liên tục, nước cuồn cuộn đổ về các dòng suối, làm hư hỏng nhiều cầu treo dân sinh, khiến nhiều hộ dân bị cô lập.

Nước đục ngầu đổ về các dòng sông ở xã Trà Tập (Clip: xã Trà Tập)

Theo số liệu cập nhật, trưa 29-10, lưu lượng nước đổ về các hồ thủy điện lớn ở thượng nguồn rất lớn và ngày một tăng.

Clip: Nước lũ phá hủy cầu treo dân sinh ở xã Trà Tập - TP Đà Nẵng (clip: xã Trà Tập)

Tại thủy điện Sông Tranh 2, thời điểm 10 giờ ngày 28-10, lưu lượng nước về hồ lên tới gần 5.000 m3/giây, thủy điện này xả xuống hạ du 4.740 m3/giây, đây là lưu lượng xả nước lớn nhất của đập Sông Tranh 2 trong đợt mưa lũ này.

Đến 12 giờ, lưu lượng nước về hồ Sông Tranh 2 giảm xuống nhưng vẫn còn rất lớn với hơn 3.664 m3/giây, thủy điện này xả lũ hơn 3.466 m3/giây.

Clip: Nhà dân ở xã Phước Trà, TP Đà Nẵng ở ven sông Thu Bồn - hạ lưu thủy điện Sông Tranh 2 - bị ngập nặng

Tương tự, trưa cùng ngày, lưu lượng nước về các hồ thủy điện A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4 tăng mạnh.

Thời điểm 12 giờ trưa 28-10, nước về thủy điện Đăk Mi 4 lên tới 3.847 m3/giây, thủy điện này xả lũ 3.718 m3/giây; lũ về hồ A Vương 2.127 m3/giây, xả lũ 2.100 m3/giây; lũ về hồ Sông Bung 4 hơn 1.597 m3/giây, xả lũ 1.441 m3/giây.

Theo ngành chức năng TP Đà Nẵng, hiện các hồ thủy điện đều đã đầy nước, lượng mưa đổ về hồ bao nhiêu thì sẽ xã xuống bấy nhiêu. Trong đợt mưa lũ này, nước sông Vu Gia sẽ có lần thứ 3 đạt đỉnh, vượt cao trình 10 m. Riêng nước sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đã đạt cột mốc lũ lịch sử năm 1999 là 10,27 m.