Không ít người sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho tủ bếp, mặt đá hay đồ trang trí, nhưng lại mắc sai lầm ở chính những thứ sử dụng mỗi ngày. Đến khi dọn vào ở mới phát hiện ổ cắm thiếu, thiết bị đặt sai chỗ, mặt bàn lúc nào cũng bừa bộn và một số món tưởng tiết kiệm hóa ra lại khiến chi phí sửa chữa tăng lên.

Nhà bếp là một trong những khu vực dễ phát sinh sai lầm nhất khi sửa nhà. Lý do rất đơn giản: đây là nơi cùng lúc có nước, điện, nhiệt, dầu mỡ, nhiều thiết bị và tần suất sử dụng cao. Một món đồ đặt sai vị trí có thể gây bất tiện mỗi ngày; một thiết bị mua theo giá rẻ có thể khiến việc thay thế về sau phức tạp hơn nhiều.

Sau khi sử dụng thực tế, nhiều người mới nhận ra rằng lựa chọn cho nhà bếp không nhất thiết phải đắt nhất, nhưng cần đúng ngay từ đầu. Có thể gói gọn kinh nghiệm này thành một nguyên tắc dễ nhớ: 3 thứ không nên đặt, 3 món không nên mua tùy tiện và 3 khoản không nên tiết kiệm quá mức.

1. Ba thứ không nên đặt sai vị trí

Không nên đặt tủ lạnh sát nguồn nhiệt

Trong những căn bếp nhỏ, tủ lạnh thường bị đẩy sát bếp nấu để tận dụng từng centimet diện tích. Cách bố trí này nhìn thì gọn nhưng chưa chắc đã hợp lý. Bếp nấu thường xuyên tỏa nhiệt, trong khi tủ lạnh cần môi trường thông thoáng để tản nhiệt và duy trì nhiệt độ bên trong. Nếu đặt quá gần nguồn nhiệt, thiết bị có thể phải hoạt động nhiều hơn, vừa tiêu tốn điện vừa ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng lâu dài.

Không nhất thiết phải tách hai thiết bị thật xa, nhưng nên có khoảng cách phù hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc bố trí một khoang tủ, vách ngăn chịu nhiệt ở giữa nếu không gian quá hạn chế. Quan trọng hơn, khu vực bếp ga cần được thiết kế thông thoáng, hệ thống đường gas và thông gió phải bảo đảm an toàn.

Không bố trí ổ cắm ngay sát khu vực thường xuyên bắn nước

Ổ cắm ngay phía trên bồn rửa có thể khiến việc cắm nồi cơm điện, máy xay hay máy pha cà phê trở nên thuận tiện, nhưng đây lại không phải vị trí lý tưởng. Khi rửa rau, rửa bát hoặc vệ sinh mặt bàn, nước rất dễ bắn vào khu vực ổ điện.

Tốt nhất, ổ cắm dành cho các thiết bị nhỏ nên nằm ở khu vực bàn khô, cách xa bồn rửa và bếp nấu một khoảng hợp lý. Những ổ cắm trong bếp cũng nên được tính toán ngay từ giai đoạn thiết kế, tránh tình trạng sau khi dọn vào mới phải kéo dây nối chằng chịt. Đây là khoản tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến sự tiện dụng và an toàn của căn bếp.

Không để toàn bộ thiết bị nhỏ bày kín mặt bàn

Nồi chiên không dầu, máy xay, máy nướng bánh mì, máy pha cà phê, nồi cơm điện… mỗi món mua về đều có vẻ hữu ích. Nhưng nếu tất cả cùng xuất hiện trên mặt bàn, căn bếp rất nhanh rơi vào tình trạng chật chội.

Đặc biệt với những gia đình nấu ăn thường xuyên, dầu mỡ và bụi bám lên thiết bị khá nhanh. Càng nhiều món bày ngoài, việc vệ sinh càng mất thời gian. Khi làm tủ bếp, nên dành sẵn một khu vực cho thiết bị gia dụng nhỏ: tủ cao, ngăn kéo sâu hoặc khoang thiết bị có ổ cắm bên trong. Mặt bàn càng thoáng, quá trình chuẩn bị thức ăn và dọn dẹp càng nhẹ nhàng.

2. Ba món không nên mua chỉ vì thấy rẻ hoặc đang giảm giá

Máy hút mùi không phù hợp với thói quen nấu ăn

Không thể khẳng định một kiểu máy hút mùi nào luôn tốt hoặc luôn kém, bởi hiệu quả còn phụ thuộc vào công suất, thiết kế đường ống, chiều cao lắp đặt và cách nấu ăn của từng gia đình. Tuy nhiên, sai lầm thường gặp là mua máy chỉ dựa vào giá hoặc hình thức.

Gia đình thường xuyên chiên, xào, nấu món nhiều dầu mỡ nên ưu tiên khả năng hút, áp suất tĩnh, độ ồn và độ thuận tiện khi vệ sinh. Với người cao, một số kiểu máy lắp thấp phía trên đầu cũng có thể gây bất tiện. Vì vậy, trước khi mua cần xem cả cấu trúc căn bếp và thói quen nấu nướng thay vì chỉ nhìn vào chương trình khuyến mãi.

Máy rửa bát quá nhỏ so với nhu cầu thực tế

Nhiều người mua máy rửa bát loại nhỏ vì nghĩ gia đình ít người không cần dung tích lớn. Nhưng sau khi sử dụng mới phát hiện vấn đề không nằm ở số lượng bát đĩa mà ở kích thước của nồi, chảo, thớt và dụng cụ nấu ăn.

Nếu máy chỉ đủ chứa bát đĩa của một bữa nhưng nồi chảo vẫn phải rửa tay, giá trị tiện lợi sẽ giảm đi đáng kể. Gia đình nấu ăn thường xuyên nên tính cả nồi, chảo và dụng cụ lớn khi chọn dung tích. Không nhất thiết cứ phải mua loại lớn nhất, nhưng nên chọn theo nhu cầu sử dụng thực tế trong vài năm tới chứ không chỉ nhu cầu tại thời điểm mua.

Thiết bị âm tủ không rõ nguồn gốc

Thiết bị âm tủ có ưu điểm là đẹp và tiết kiệm diện tích, nhưng cũng có một nhược điểm: kích thước lắp đặt thường gắn chặt với hệ tủ. Nếu thiết bị xảy ra lỗi hoặc cần thay mới, việc tìm sản phẩm có kích thước tương thích đôi khi không đơn giản.

Vì thế, với lò nướng, máy rửa bát, lò hấp hay các thiết bị âm tủ khác, nên ưu tiên sản phẩm có kích thước tiêu chuẩn, nguồn gốc rõ ràng và dịch vụ hậu mãi ổn định. Mua rẻ vài triệu đồng nhưng sau đó phải sửa tủ, thay cánh hoặc cải tạo lại khoang máy thì chưa chắc đã tiết kiệm.

3. Ba khoản không nên tiết kiệm quá mức

Hệ thống hút mùi

Máy hút mùi là thiết bị làm việc gần như mỗi ngày ở những gia đình thường xuyên nấu ăn. Vì thế, đây không phải món nên chọn chỉ bằng tiêu chí "máy nào rẻ nhất".

Một hệ thống hút mùi tốt không chỉ phụ thuộc vào bản thân chiếc máy mà còn liên quan đến đường ống, số đoạn gấp khúc, chiều dài đường thoát và chất lượng lắp đặt. Nếu đường ống thiết kế kém, máy công suất lớn vẫn có thể hoạt động không hiệu quả. Thay vì chạy theo thương hiệu hoặc giá cao, nên dành ngân sách cho một bộ giải pháp đồng bộ: máy phù hợp, đường thoát hợp lý và lắp đặt chuẩn.

Bếp nấu

Bếp là thiết bị có tần suất sử dụng rất cao, vì vậy độ ổn định và an toàn quan trọng hơn việc tiết kiệm một khoản nhỏ khi mua ban đầu. Với bếp ga, nên quan tâm đến khả năng điều chỉnh lửa, độ ổn định của đầu đốt, tính năng ngắt gas an toàn và mặt bếp dễ vệ sinh. Với bếp điện hoặc bếp từ, cần xem công suất, hệ thống điện của căn hộ và khả năng tản nhiệt.

Không nhất thiết phải chọn mẫu đắt nhất thị trường, nhưng một thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, tiêu chuẩn an toàn đầy đủ và linh kiện dễ thay thế thường đáng tiền hơn một sản phẩm giá thấp nhưng khó bảo hành.

Máy rửa bát nếu gia đình sử dụng thường xuyên

Khi đã quyết định mua máy rửa bát để sử dụng lâu dài, ngoài dung tích cần chú ý đến khả năng sấy, cách thoát hơi, chương trình rửa, độ ồn và khả năng vệ sinh bộ lọc. Đây mới là những yếu tố quyết định thiết bị có thực sự giải phóng việc nhà hay không.

Không phải cứ máy đắt là tốt hơn, nhưng nếu lựa chọn một mẫu quá cơ bản trong khi nhu cầu cao, người dùng rất dễ rơi vào cảnh mua xong vẫn phải rửa thêm, lau thêm hoặc thường xuyên lấy bát đĩa ra phơi. Khoản tiền nên được chi cho đúng tính năng mà gia đình sử dụng hằng ngày.

Căn bếp đáng tiền không nằm ở mặt đá đắt nhất

Điều khiến nhiều người hối tiếc sau khi sửa nhà không phải là thiếu một món đồ sang trọng, mà là những bất tiện nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày: cúi xuống tìm ổ cắm, né chiếc tủ lạnh quá sát bếp, lau dầu mỡ trên hàng loạt thiết bị hoặc phát hiện chiếc máy vừa mua không chứa nổi cái chảo thường dùng.

Vì vậy, trước khi xuống tiền cho nhà bếp, có thể nhớ nguyên tắc đơn giản: không đặt thiết bị tùy tiện, không mua đồ chỉ vì giảm giá và không tiết kiệm quá mức ở những thiết bị sử dụng thường xuyên.

Một căn bếp tốt không nhất thiết phải đầy thiết bị đắt tiền. Điều quan trọng hơn là từng món được đặt đúng chỗ, mua đúng nhu cầu và đủ bền để không khiến gia chủ phải sửa đi sửa lại chỉ sau vài năm sử dụng.