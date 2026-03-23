Mua điện thoại 19 triệu khi chỉ có 2 triệu, "chốt" laptop 21 triệu khi tài khoản còn 5 triệu: Cách cô gái 21 tuổi càng tiêu càng lời

Nhắc đến việc dùng thẻ tín dụng, chúng ta thường thấy có 2 kiểu phản ứng khá trái ngược thế này:

- “Thôi không dùng, bẫy nợ cả đấy”.

- “Tiện vô cùng, 10 điểm chẳng có gì để chê”.

Đương nhiên, thẻ tín dụng không có lỗi, bởi suy cho cùng, nó tốt hay nó xấu là ở cách sử dụng của mỗi người. Và Trà Giang - Cô gái sinh năm 2001 thì thuộc nhóm thứ 2: Tận dụng tối đa lợi ích của thẻ tín dụng, đồng thời kiểm soát từng khoản chi tiêu lẫn các khoản trả góp để không rơi vào vòng xoáy nợ nần.

Đã tiêu khoảng 90 triệu trong thẻ tín dụng, còn đang trả góp nhưng không áp lực nợ nần

Tính đến thời điểm hiện tại, Trà Giang đã dùng thẻ tín dụng được khoảng 2 năm. Cô cho biết hành trình “bén duyên” với thẻ tín dụng cũng như bao người khác: Đang có nhu cầu mua trả góp, lại được thêm cuộc gọi tư vấn của nhân viên tín dụng nên thôi thì ok, mở luôn chứ chẳng tội gì từ chối.

Với 1 chiếc thẻ tín dụng duy nhất, Trà Giang đã mua được từng này thứ trong vòng 2 năm và tất cả đều là trả góp.

Trà Giang

“Đầu tiên, mình mua điện thoại giá 19 triệu, khi trong người có đúng 2 triệu. Khoản này mình đã trả góp xong trong vòng 6 tháng.

Tiếp theo, mình mua máy tính giá 21 triệu, khi trong tay có đúng 5 triệu. Khoản này mình cũng đã trả xong trong vòng 6 tháng.

Sau đó, mình mua máy giặt, tủ lạnh, đồ điện tử. Tổng cộng lại khoảng tầm 10 triệu và cũng là mua trả góp, và cũng đã trả xong trong vòng 3 tháng.Tiếp đến, mình đăng ký thi nâng bằng và một vài khóa học khoảng 14-15 triệu trong khi trong thẻ ngân hàng không có sẵn tiền. Khoản này thì hiện tại mình vẫn đang trả.

Còn lại thì cũng có một vài khoản chi tiêu cá nhân, mua sắm nhỏ hoặc ăn uống, mình cũng dùng thẻ tín dụng để thanh toán. Phần tiền cashback (tiền hoàn trả) cho riêng mục này, mình đã nhận tổng cộng khoảng 1,5 triệu đồng. Lần được hoàn tiền nhiều nhất là 670.000 đồng, chủ yếu là cho các đơn hàng mua sắm online. Với thẻ của mình, mua sắm trên các sàn TMĐT thì sẽ tối ưu được phần tiền hoàn hơn là mua trực tiếp mà quẹt thẻ thanh toán” - Trà Giang chia sẻ.

Như vậy, tính sương sương, Trà Giang cho biết đã chi tiêu tổng cộng khoảng 90 triệu trong thẻ tín dụng. Đương nhiên, việc gì cũng có 2 mặt, Trà Giang không “lý tưởng hóa” việc dùng thẻ tín dụng, bởi nó vẫn có cả ưu điểm lẫn nhược điểm. Chỉ là với trải nghiệm cá nhân, Trà Giang thấy ưu điểm - hay nói cách khác là những “cái lợi” mà cô nhận được có phần nhỉnh hơn so với những “cái mất”.

“Ưu điểm lớn nhất của việc dùng thẻ tín dụng mua đồ trả góp có lẽ là giảm áp lực tài chính cho bản thân, vì mình không cần phải có 1 khoản tiền lớn mà vẫn mua được món đồ mình đang cần, đồng thời cũng có thể mua sản phẩm trong các đợt khuyến mãi khi chưa tích đủ tiền. Bên cạnh đó cũng có 1 khoản tiền cashback từ việc mua trả góp. Phần tiền mặt hiện có, mình có thể dùng để dự phòng rủi ro hoặc đầu tư, tiết kiệm.

Còn nhược điểm của việc mua trả góp, theo như mình thấy là thường mất thêm chi phí chuyển đổi trả góp, giá trị sản phẩm mình mua có thể bị “đôn lên” do lãi suất nữa. Như lần mua trả góp điện thoại là lần đầu tiên mình dùng thẻ tín dụng, lúc ở cửa hàng mình đã chuyển đổi trả góp trên máy POS rồi, về nhà lại đăng ký trả góp trên app nữa nên tổng cộng phải trả thêm 800.000 đồng cho phần lãi ngân hàng, coi như bài học.

Thế nên đến khi mua laptop trả góp, mình tính toán kỹ hơn phí trả cho thẻ tín dụng và khoản lời sẽ nhận được nếu quẹt thẻ thanh toán thay vì trả góp. Lần đó mình trả góp laptop mất 660.000 đồng/tháng trong 6 tháng, 0% lãi. Nhờ có laptop sớm, mình kịp nhận một dự án freelance và thu về khoảng 3 triệu đồng. Với mình, đây là một quyết định có lợi về mặt tài chính” .

Nhờ có chiếc laptop mua trả góp bằng thẻ tín dụng mà Trà Giang đã kịp nhận 1 dự án freelancer

Ngoài ra thì khi mua trả góp, đương nhiên cũng sẽ có rủi ro nợ xấu nếu thu nhập không ổn định để thanh toán khoản trả góp đúng hạn” - Trà Giang phân tích.

Nguyên tắc dùng thẻ tín dụng thế nào để không quá áp lực, không rơi vào vòng xoáy nợ nần?

Sau 2 năm chăm chỉ sử dụng thẻ tín dụng có kế hoạch, đặc biệt với các khoản mua sắm trả góp và luôn thanh toán đúng hạn, Trà Giang đúc kết được 2 nguyên tắc quan trọng để tránh rơi vào “biển nợ”.

“Đây là 2 nguyên tắc mình tự rút ra và luôn cố gắng thực hiện.

Thứ nhất: Luôn trả 100% sao kê hoặc chuyển đổi trả góp nếu số tiền trên 10 triệu để tránh phát sinh phí phạt trả chậm, đồng thời giúp giảm áp lực thanh toán hằng tháng.

Thứ hai: Không tiêu quá 40% hạn mức thẻ tín dụng, để giảm áp lực chi trả cho kỳ thanh toán sắp tới, hạn chế trả góp nhiều khoản 1 lúc

Ngoài ra, mình cũng có thêm vài bí quyết nhỏ khác. Nếu chi tiêu sau ngày sao kê thì sẽ tối đa thời gian miễn lãi và tuyệt đối đừng bật tính năng trả góp tự động vì như vậy sẽ phải chịu lãi không mong muốn.

Thông thường mỗi thẻ tín dụng đều có 1 mức chuyển đổi trả góp, nghĩa là nếu chi tiêu đủ mức đó, nếu bật tính năng “trả góp tự động” thì hệ thống sẽ tự động chuyển qua trả góp mặc dù mình không cần. Cuối cùng là đừng chọn thanh toán dư nợ tối thiểu nếu khoản dư nợ trong khả năng chi trả” - Trà Giang chia sẻ.

Nhờ có nguyên tắc và kỷ luật dùng thẻ tín dụng, Trà Giang đã mua được nhiều món đồ với hình thức trả góp, để phục vụ công việc - cuộc sống mà không lo "bể nợ"

Ngoài những nguyên tắc và bí quyết này, cô gái sinh năm 2001 cũng nhấn mạnh thêm rằng mọi người nên lưu tâm chuyện bảo mật thẻ để tránh tình trạng “mất tiền oan” do thẻ bị hack. Theo Trà Giang, việc này thực ra cũng đơn giản và không có gì phức tạp, chỉ cần đặt bảo mật 2 lớp, đồng thời cài đặt hạn mức giao dịch tối đa trong ngày ở mức thấp thôi, để nếu chẳng may có mất thẻ hoặc bị hack thẻ thì cũng không mất hết tiền.