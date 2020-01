Mưa đá rơi trắng sân tại Hà Nội và một số tỉnh thành chiều mùng 1 Tết

Dự báo thời tiết cho khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh:

Từ đêm 25-29/1 (1- 5 Tết): Có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C, riêng Điện Biên và Lai Châu 20-23 độ C, Nghệ An và Hà Tĩnh 17-20 độ; nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C. Trời rét, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 25-29/1 (đêm 1-5 Tết): Có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C; nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Trời rét đậm.