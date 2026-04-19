Mưa đá dày đặc ở Sơn La, đồi núi trắng xóa sau cơn dông

VIÊN MINH |

Tối 18/4, mưa đá bất ngờ trút xuống xã Phiêng Cằm (tỉnh Sơn La), những viên đá dày đặc phủ trắng nhiều quả đồi chỉ sau 15 phút, gây ảnh hưởng đời sống người dân.

Khoảng 18h ngày 18/4, mây đen bất ngờ kéo đến bao phủ xã Phiêng Cằm (tỉnh Sơn La), sau đó mưa dông kèm mưa đá trút xuống.

Những viên đá có đường kính khoảng 1-3 cm rơi dày trong khoảng 15 phút, phủ trắng nhiều quả đồi.

Dù diễn ra trong thời gian ngắn nhưng trận mưa đá có cường độ khá mạnh. Lượng đá rơi dày trong cơn dông đã gây ảnh hưởng đến một số diện tích hoa màu, tài sản và sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

Mưa đá Sơn La 2026 gây thiệt hại lớn , đồi núi trắng xóa sau cơn dông - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra mưa đá tại xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La)

Theo chia sẻ của một người dân địa phương, mưa đá xảy ra bất ngờ khi anh cùng nhiều người đang làm rẫy, không kịp tìm nơi trú ẩn. Nhiều hộ dân khác cũng rơi vào tình huống tương tự khi cơn giông ập đến.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền xã Phiêng Cằm đã huy động lực lượng tại chỗ kiểm tra tình hình, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, địa phương tổ chức rà soát, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời đối với các hộ bị ảnh hưởng.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, từ đêm 15/4 đến nay, mưa dông, lốc xoáy và mưa đá tại các tỉnh miền Bắc đã làm 1 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương; khoảng 1.500 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Thiên tai cũng gây thiệt hại hơn 880 ha cây trồng, khoảng 500 gia cầm chết, ảnh hưởng đến nhiều công trình hạ tầng, với tổng thiệt hại ước tính gần 46 tỷ đồng.

Trước đó, rạng sáng 16/4, mưa đá lớn tại Bắc Hà (Lào Cai) với những viên đá đường kính 5-7 cm cũng gây hư hại nhà cửa và hoa màu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối 18/4 đến ngày 19/4, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa trên 70 mm. Trong mưa giông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về nhà cửa, cây trồng, đồng thời có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có mưa giông, đặc biệt tại khu vực đồi núi, nương rẫy; chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ sản xuất và tìm nơi trú ẩn an toàn khi xảy ra mưa đá.

Mưa đá dày đặc ở Sơn La, đồi núi trắng xóa sau cơn dông - Ảnh 2.Clip ô tô bị tàu hoả tông biến dạng ở Hà Nội: Tình trạng tài xế và nguyên nhân tai nạn

Qua kiểm tra sau đó, Cảnh sát xác định tài xế T. không vi phạm nồng độ cồn, trong máu không có ma túy.

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

01:17
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
