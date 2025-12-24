Mua con ốc 50 ngàn đồng về ăn, cô gái nghèo đổi đời thành tỷ phú nhờ báu vật giấu kín

Năm 2021, một câu chuyện khó tin nhưng có thật tại tỉnh Satun, Thái Lan đã khiến dư luận xôn xao về sự may mắn kỳ diệu của cô gái trẻ Kodchakorn Tantiwiwatkul. Từ một người có hoàn cảnh khó khăn, cô bỗng chốc nắm giữ khối tài sản trị giá hàng tỷ đồng chỉ nhờ một bữa ăn bình dân.

Sự việc bắt đầu khi Kodchakorn đi chợ gần nhà và chi 70 baht (khoảng 50 ngàn VNĐ) để mua một con ốc biển về làm bữa tối. Trong lúc đang thái thịt ốc để bày lên đĩa, cô bất ngờ thấy một vật thể tròn trịa rơi ra từ bên trong. Lúc đầu, cô chỉ nghĩ đó là một hòn đá nhỏ vô tình lọt vào vỏ ốc. Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ, cả gia đình cô đều sững sờ nhận ra vật thể này có hình dáng và màu sắc giống hệt ngọc Melo – loại ngọc trai nằm trong danh sách hiếm và đắt đỏ nhất thế giới.

Dù biết mình đang nắm giữ một gia tài lớn, gia đình Kodchakorn ban đầu đã chọn cách giữ im lặng tuyệt đối. Họ lo sợ rằng nếu thông tin bị rò rỉ sớm, người bán ốc ở chợ có thể tìm đến để đòi lại hoặc gây ra những tranh chấp pháp lý phức tạp. Chỉ đến khi hoàn cảnh gia đình rơi vào ngõ cụt do người mẹ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và cần một số tiền lớn để phẫu thuật, Kodchakorn mới quyết định công khai sự việc để tìm người mua.

Ngay sau khi thông tin được công bố, ngôi nhà nhỏ của cô gái trẻ đã trở thành tâm điểm chú ý của cả vùng Satun. Rất đông người dân và những người có kinh nghiệm về đá quý đã kéo đến để tận mắt chứng kiến viên ngọc "từ trên trời rơi xuống" này.

Viên ngọc có màu cam rực rỡ, đường kính khoảng 1,5 cm và được các chuyên gia định giá ban đầu ít nhất là 4 tỷ VNĐ. Trước đó, một ngư dân tại Thái Lan từng được trả mức giá lên tới gần 8 tỷ VNĐ cho một viên ngọc có chất lượng tương tự.

Lý do khiến viên ngọc của Kodchakorn có giá trị kinh khủng như vậy là bởi ngọc Melo không được tạo ra từ con trai mà hình thành trong vỏ của loài ốc biển Melo Melo. Đây là loại ngọc hoàn toàn tự nhiên, không thể nuôi cấy nhân tạo và có tỷ lệ xuất hiện cực kỳ thấp trong tự nhiên. Màu da cam rực rỡ như viên ngọc mà cô gái tìm thấy chính là màu sắc quý hiếm và được giới sưu tầm săn đón gắt gao nhất.

Đối với gia đình Kodchakorn, đây không chỉ là một tài sản giá trị mà còn là chiếc phao cứu sinh giúp mẹ cô có cơ hội chiến thắng bạo bệnh.

Nguồn: Thairath