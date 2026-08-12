Mua chiếc túi hàng hiệu cũ trên mạng, người phụ nữ phát hiện đó chính là món đồ mình từng làm mất

Kẻ trộm cuối cùng lại là người cô không mong muốn nhất.

Gần đây, truyền thông đưa tin về một sự việc hy hữu tại Thượng Hải, Trung Quốc, khi một người phụ nữ vô tình mua lại chính chiếc túi xách cao cấp đã bị trộm của mình thông qua mạng internet.

Vào đầu tháng 4 năm nay, chị Lý, sinh sống tại quận Từ Huệ, Thượng Hải, đã đến đồn công an Hồng Mai thuộc phân cục công an quận Từ Huệ để trình báo sự việc: "Chiếc túi mua trên mạng này, hóa ra lại chính là chiếc bị mất trộm của tôi trước đây!"

Sự việc bắt nguồn từ đầu năm 2025, khi chị Lý mua một chiếc túi xách hàng hiệu với giá 40.000 nhân dân tệ (143 triệu VNĐ). Sau một lần sử dụng duy nhất, chị đặt chiếc túi tại khu vực tủ giày ở lối ra vào nhà. Khoảng nửa năm sau, chị phát hiện chiếc túi biến mất nhưng ban đầu không nghĩ đến khả năng bị trộm, ngay cả khi có nhiều người ra vào nhà như nhân viên dọn dẹp và vệ sinh. Trong các cuộc trò chuyện thông thường với bạn bè, chị từng chia sẻ về việc chiếc túi bị thất lạc.

Một người bạn sau khi nghe câu chuyện đã tìm kiếm trên internet và phát hiện một sản phẩm có kiểu dáng, độ mới cũng như ghi chú "nơi mua ở Nhật Bản" tương tự chiếc túi mà chị Lý miêu tả. Do quá yêu thích món đồ, vào cuối tháng 3 năm nay, chị Lý đã chi hơn 20.000 nhân dân tệ (71,5 triệu VNĐ) để mua lại sản phẩm này. Khi nhận hàng, chị càng cầm trên tay càng cảm thấy: "Đây chính là túi của mình!" Tuy nhiên, chị gặp khó khăn trong việc xác thực do không tìm thấy hóa đơn ban đầu.

Quá trình xác minh có bước ngoặt khi em gái chị Lý tình cờ tìm thấy tấm thẻ ghi mã số sản phẩm trong lúc dọn dẹp phòng làm việc. Qua đối chiếu, mã số trên hóa đơn hoàn toàn trùng khớp với chiếc túi mà chị vừa mua lại, xác nhận đây chính là tài sản bị mất.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã tiến hành điều tra và truy xuất lịch sử giao dịch trên nền tảng trực tuyến. Kết quả cho thấy chiếc túi đã qua năm lần chuyển nhượng giữa các chủ sở hữu tại Thượng Hải và Quảng Châu trước khi được chị Lý mua lại. Quá trình điều tra xác định nghi phạm là Trịnh Mâu, một người bạn thân của nạn nhân.

Tháng 2 năm ngoái, chị Lý từng đón Trịnh Mâu đến ở cùng trong 4 tháng để giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn sau khi đến Thượng Hải sinh sống. Đến tháng 6 năm 2025, Trịnh Mâu chuyển đi, và chỉ hai ngày sau, chiếc túi xách của chị Lý xuất hiện trên nền tảng mua sắm trực tuyến.

Kết quả điều tra cho thấy, do vướng vào một khoản bồi thường vi phạm hợp đồng lao động trị giá hơn 100.000 nhân dân tệ (357 triệu VNĐ) và thiếu tiền trang trải, Trịnh Mâu đã lấy trộm chiếc túi trước khi rời đi để bán lấy 10.000 nhân dân tệ (35,7 triệu VNĐ) giải quyết khó khăn tài chính. Đáng chú ý, trong thời điểm chị Lý tìm kiếm tài sản bị mất, nghi phạm vẫn thản nhiên khuyên nhủ: "Cậu vốn dĩ hay vứt đồ lung tung, tìm kỹ trong nhà đi, nhất định sẽ tìm thấy."

Hiện tại, cơ quan công an quận Từ Huệ đã áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự đối với Trịnh Mâu để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguồn: HK01