HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mua chậu câu cảnh trên mạng với giá hơn 200.000 đồng, nhiều ngày sau chứng kiến cảnh tượng kinh hãi

Y Vân
|

Sự việc khiến người mua chậu cây cảnh này sợ hãi trong nhiều ngày.

Mua chậu câu cảnh trên mạng với giá hơn 200.000 đồng, nhiều ngày sau chứng kiến cảnh tượng kinh hãi - Ảnh 1.

Một phụ nữ ở Trung Quốc mua đặt mua một chậu cây cảnh trên mạng đã nhận được nhiều hơn những gì cô mong đợi. Trong vòng 18 ngày, 4 con rắn xuất hiện trong cửa hàng của cô, và lực lượng cứu hỏa sau đó đã tìm thấy một số trứng rắn được chôn trong đất của cây, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

Người phụ nữ họ Gao đã mua chậu cây cao su đỏ (Burgundy Rubber Plant), một loại cây cảnh trong nhà phổ biến, trên mạng với giá 59,8 nhân dân tệ (232.000 VNĐ) vào ngày 15/7.

Bốn ngày sau, hàng được giao tới. Cô đặt chậu cây gần lối vào tiệm mát-xa của mình.

Mọi thứ dường như bình thường cho đến đêm ngày 3/8.

Gao đang tìm đồ trong tủ phía sau quầy thanh toán thì quay lại và thấy một con rắn đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Tôi sợ chết khiếp", Gao nhớ lại. Vì sợ rắn và các loài động vật thân mềm khác, cô ngay lập tức trèo lên ghế trước khi bỏ chạy khỏi cửa hàng.

Một khách hàng sau đó đã tìm thấy con rắn đang nằm trên một cây vợt cầu lông dưới quầy. Một nhân viên bảo vệ dùng chổi hốt con rắn và mang đi.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.

Một con rắn khác xuất hiện vào ngày hôm sau và đã bị lính cứu hỏa bắt giữ. Sau khoảng 2 tuần, con rắn thứ ba xuất hiện vào ngày 20/8, ẩn nấp gần một khe hở dọc theo bức tường. Nhân viên quản lý tòa nhà cũng phát hiện lớp da rắn lột xác bên trong chậu cây và nhanh chóng di chuyển nó ra ngoài.

Khi lính cứu hỏa đào đất xung quanh rễ cây, họ tìm thấy một điều "bất ngờ" khác: trứng rắn.

Sáng hôm đó, Gao phát hiện con rắn thứ tư phía sau quầy. Nhân viên quản lý tòa nhà đã bắt và thả nó đi.

Gao cho biết những lần gặp phải rắn khiến cô không thể ngủ hoặc làm việc bình thường. Cơ quan quản lý thị trường địa phương tại khu vực của người bán đang điều tra vụ việc.

Theo Xinhua﻿

Tags

gao

Cây cảnh

Chậu cây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

01:35
Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

01:20
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại