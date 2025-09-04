Mưa, bụi hay kể cả va đập: Bộ đôi điện thoại Galaxy A17 5G và A07 cũng chẳng hề lo sợ

Đối với các bạn tân sinh viên, người lao động hay các tài xế công nghệ, điện thoại là một người bạn đồng hành không thể thiếu trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Thấu hiểu nhu cầu cốt lõi đó, Samsung đã cho ra mắt bộ đôi Galaxy A17 5G và Galaxy A07. Bộ đôi sản phẩm được tạo ra nhằm giải quyết những mối bận tâm thực tế nhất của người dùng phổ thông: nỗi lo về độ bền trước thời tiết khắc nghiệt, sự e ngại về việc thiết bị sẽ sớm "lỗi thời", và trên hết là nỗi sợ về việc hết pin vào những thời điểm quan trọng. Bộ đôi này chính là lời cam kết của Samsung về việc mang đến trải nghiệm bền bỉ, ổn định và an tâm trong mức giá dễ tiếp cận.

Độ bền ấn tượng cho mọi điều kiện sử dụng

Với những người dùng thường xuyên phải hoạt động ngoài trời, độ bền của chiếc điện thoại là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Cả Galaxy A17 5G và Galaxy A07 đều được trang bị chuẩn kháng bụi và kháng nước IP54, một tính năng thiết thực mang lại sự an tâm đáng kể.

Hãy tưởng tượng một ngày làm việc của một tài xế giao hàng công nghệ (shipper). Họ phải liên tục di chuyển trên những con đường đông đúc, đối mặt với khói bụi và cả những cơn mưa bất chợt. Với chuẩn IP54, Galaxy A17 5G – Galaxy A07 được bảo vệ khỏi các tia nước bắn từ mọi hướng. Người tài xế có thể tự tin sử dụng điện thoại để xem bản đồ, nhận đơn hàng hay liên lạc với khách mà không phải lo lắng về việc nước mưa có thể làm hỏng thiết bị.

Không chỉ dừng lại ở đó, Samsung còn mang đến một nâng cấp đặc biệt giá trị cho mẫu Galaxy A17 5G. Thiết bị này được trang bị kính cường lực Corning Gorilla Glass 7, một loại vật liệu cao cấp thường chỉ xuất hiện trên các dòng điện thoại flagship đắt tiền.

Đây là một sự ưu ái lớn dành cho người dùng ở phân khúc phổ thông. Đối với các bạn sinh viên, việc để điện thoại trong balo cùng với chìa khóa, bút viết hay các vật dụng sắc nhọn khác là điều khó tránh khỏi. Lớp kính Gorilla Glass 7 trên Galaxy A17 5G sẽ giúp bảo vệ màn hình khỏi những vết xước dăm khó chịu, giữ cho máy luôn mới mẻ.

Quan trọng hơn, Gorilla Glass 7 trên Galaxy A17 5G còn cải thiện đáng kể khả năng chống chịu va đập. Một cú tuột tay vô tình khiến điện thoại rơi xuống sàn nhà hay va vào cạnh bàn sẽ ít có khả năng gây ra nứt vỡ màn hình hơn.

Chẳng sợ "lỗi thời" với 6 năm cập nhật phần mềm

Một trong những thiếu sót lớn của các mẫu điện thoại giá rẻ đến từ việc không được cập nhật lâu dài. Nhiều thiết bị chỉ được hỗ trợ cập nhật trong một hoặc hai năm, sau đó nhanh chóng trở nên chậm chạp, giao diện cũ kỹ và tiềm ẩn nhiều rủi ro về bảo mật. Điều này buộc người dùng phải nâng cấp lên một chiếc máy mới ngay cả khi phần cứng vẫn còn hoạt động tốt. Với Samsung, hãng đã giải quyết triệt để vấn đề này trên Galaxy A17 5G và Galaxy A07 với cam kết hỗ trợ tới 6 năm nâng cấp hệ điều hành và cập nhật bảo mật.

Đối với những người lao động hay tài xế công nghệ, chiếc điện thoại còn là một công cụ mưu sinh. Việc sử dụng các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử đòi hỏi một nền tảng bảo mật vững chắc. Vì thế, bên cạnh 6 năm cập nhật, Samsung đã trang bị cho bộ đôi Galaxy A17 5G – Galaxy A07 Samsung Knox. Nền tảng bảo mật này sẽ tạo nên một lá chắn vững chãi, đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân và thông tin tài chính của họ sẽ luôn được bảo vệ ở mức cao nhất trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Pin 5.000mAh, đủ sức dùng cả ngày dài

Hãy lấy ví dụ với các tài xế giao hàng công nghệ. Chiếc điện thoại của họ phải hoạt động liên tục trong 8 đến 10 tiếng, với màn hình luôn bật để hiển thị bản đồ GPS, ứng dụng nhận cuốc xe chạy ngầm và các cuộc gọi liên tục. Viên pin 5.000mAh trên Galaxy A17 5G hay A07 giúp họ hoàn thành trọn vẹn ca làm việc của mình. Ngay cả khi hết pin giữa chừng, sạc nhanh 25W cũng sẽ giúp nạp đầy nhanh chóng viên pin trên thiết bị, giúp công việc không bị gián đoạn.

Cuộc sống của một sinh viên cũng không kém phần bận rộn. Một ngày điển hình có thể bắt đầu bằng các tiết học trên giảng đường, tiếp nối bằng những giờ tự học ở thư viện, sau đó kết thúc bằng ca làm thêm buổi tối. Viên pin 5.000mAh đảm bảo Galaxy A17 5G – Galaxy A07 dùng đến hết ngày mà không cần sạc giữa chừng. Các bạn có thể thoải mái tra cứu tài liệu, ghi chép, nghe nhạc trên đường đi, và vẫn còn đủ pin để liên lạc với gia đình hay đặt một chuyến xe về nhà lúc đêm muộn.