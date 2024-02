Mua bao nhiêu vàng ngày vía Thần Tài là đủ? Nếu muốn mua nhiều thì nên mua vàng gì?

Tháng Giêng Âm lịch theo quan niệm của người Việt, không chỉ có chuỗi ngày Tết Nguyên đán, có những lễ hội văn hóa truyền thống mà còn có một ngày vô cùng đặc biệt - ngày vía Thần Tài, tức ngày 10/1 Âm lịch. Vào ngày này, các gia đình, đặc biệt là các gia đình đang làm công việc kinh doanh, buôn bán sẽ chuẩn bị mâm cơm tươm tất để dâng lên ban thờ Thần Tài. Bên cạnh đó, một hoạt động cũng rất phổ biến khác và được nhiều người quan tâm, đó là đi mua vàng.



Dân gian quan niệm, việc mua vàng vào ngày vía Thần Tài tượng trưng cho mang may mắn, tài lộc, sự an khang, thịnh vượng về nhà cho một năm mới. Ngoài ra, vàng vốn cũng được coi là vật may mắn, hộ mệnh bình an và mang lại nhiều tài lộc cho chủ nhân.

Mua vàng vào ngày vía Thần Tài đã trở thành hoạt động rất phổ biến (Ảnh minh họa)

Cũng bởi quan niệm này, mà người người nhà nhà, không chỉ những người làm kinh doanh, buôn bán mà cả những người đang làm các ngành nghề khác, ai cũng muốn nhất định phải mua được vàng trong ngày này, thậm chí mua càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, việc cố gắng, nhất định mua thật nhiều vàng cho ngày vía Thần Tài có nên thực hiện? Nên mua bao nhiêu và nếu muốn mua nhiều thì mua loại nào? Đó cũng là băn khoăn của nhiều người.

Có cần thiết mua nhiều vàng vào ngày vía Thần Tài?

Trên thực tế, việc mua nhiều vàng vào ngày vía Thần Tài là không cần thiết. Bởi vào ngày này, lượng người mua đông, nhu cầu mua tăng, từ đó, giá vàng từ đó cũng cao hơn so với ngày thường rất nhiều. Thêm vào đó, việc mua vàng vào ngày vía Thần Tài cũng vất vả hơn. Hình ảnh dòng người xếp hàng dài, thậm chí từ sáng sớm trước các cửa hàng vàng, đã không còn xa lạ.

Bởi vậy, các gia đình nên cân nhắc thật kỹ nhu cầu và điều kiện cá nhân khi mua vàng vào ngày 10 tháng Giêng Âm lịch. Là nhu cầu dễ hiểu của đại đa số mọi người, nếu vẫn muốn mua vàng để "lấy may" vào ngày vía Thần Tài, mọi người có thể cân đối dựa trên mức tài chính mình có, không nhất thiết phải mua quá nhiều mà có thể chỉ cần mua số lượng tối thiểu.

Hình ảnh mọi người xếp hàng từ rất sớm để có thể mua được vàng vào ngày vía Thần Tài đã trở nên quen thuộc (Ảnh Báo Đầu tư)

Mua vàng vào ngày vía Thần Tài như thế nào?

Cũng theo dân gian truyền miệng, vào ngày vía Thần Tài, khi đi mua vàng, cũng có thể tham khảo một số con số sau. Ví dụ như 1 chỉ vàng, tượng trưng cho cầu Lộc; 2 chỉ vàng, mang ý nghĩa là Phát; hay 5 chỉ, tượng trưng cho cầu Tài. Với những gia đình có dự định mua nhiều vàng để tích trữ, tiết kiệm, lựa chọn tốt nhất vẫn là vàng miếng hoặc nhẫn tròn trơn. Trong đó, nên chọn loại nhẫn tròn trơn có ép vỉ.

Còn với những người mua vàng để lấy may, hoặc làm quà tặng có giá trị làm đẹp và ý nghĩa trong ngày vía Thần Tài thì có thể tham khảo các loại vật phẩm, trang sức vàng nhỏ, hoặc được mạ vàng. Có thể kể tới như các loại tượng vàng kích thước nhỏ - có thể dùng để trang trí cho không gian sống, không gian bàn làm việc; lá bồ đề mạ vàng; những thỏi vàng 3 chữ Phúc Lộc Thọ hay các vật phẩm phong thủy khác, mặt trang sức... Tuy nhiên, những vật phẩm này thường là những thứ không thể bán lại cho các cửa hàng bán vàng.

Vàng miếng và vàng nhẫn trơn có ép vỉ là lựa chọn hợp lý nhất với các khách hàng muốn tích lũy lâu dài (Ảnh minh họa)

Nếu mua với ý nghĩa tượng trưng, lấy may đầu năm, cũng có thể tham khảo các loại vật phẩm trang trí mạ vàng (Ảnh minh họa)

Sau khi đã xác định được loại vàng muốn mua vào ngày vía Thần Tài, người mua cũng cần tìm mua tại các cửa hàng uy tín và lấy hóa đơn, giấy chứng nhận đầy đủ. Các giấy tờ này chính là thứ quan trọng, cần thiết trong trường hợp người mua có nhu cầu bán lại số vàng mình đã mua.