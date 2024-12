Mua bảo hiểm được 3 ngày, người đàn ông gặp tai nạn qua đời nhưng bị từ chối bồi thường 700 triệu đồng, tòa án phán: khó xác định trách nhiệm

Ngày 1/2/2018, Lý Siêu (tên nhân vật đã được thay đổi) đang điều khiển xe máy điện từ công ty về nhà thì bất ngờ ngất xỉu và ngã xuống đất. Chiếc xe điện đổ sang một bên và đè lên chân trái của anh. Lúc này, thấy anh Lý nằm im, mọi người xung quanh liền chạy đến giúp đỡ và gọi xe cứu thương đưa anh đến bệnh viện.

Sau khi được chụp CT vùng đầu và kiểm tra toàn diện, bác sĩ kết luận anh Lý bị xuất huyết não, cần ở lại bệnh viện để được theo dõi và điều trị. Tuy nhiên, đến ngày 3/2/2018, bệnh tình của anh Lý ngày một nghiêm trọng. Kết quả thăm khám và điều trị cho thấy, anh bị tăng huyết áp và xuất huyết não. Bệnh viện báo tin cho gia đình đến đưa bệnh nhân về vì nỗ lực điều trị không hiệu quả. Anh Lý sau đó đã qua đời vào ngày ra viện, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người thân.

Sự ra đi của anh Lý khiến gia đình vô cùng sững sờ và đau xót. Ảnh minh họa.

Trong lúc lo tang sự, gia đình phát hiện hợp đồng đăng ký mua bảo hiểm của anh Lý trong ngăn kéo bàn làm việc. Thông tin trên hợp đồng cho biết vào ngày 28/1/2018, anh Lý đã chi 50.000 NDT (khoảng 175 triệu đồng) để mua bảo hiểm tai nạn với thời hạn 1 năm. Nếu xảy ra tai nạn, người mua sẽ được công ty bồi thường số tiền 200.000 NDT (khoảng 697 triệu đồng).

Sau tang lễ, gia đình anh Lý mang các loại giấy tờ cần thiết đến công bảo hiểm để yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, phía công ty cho rằng cái chết của Lý Siêu không phải là thương tích do tai nạn. Chính vì vậy, họ từ chối bồi thường số tiền 200.000 NDT.

Gia đình anh Lý nghe xong thì vô cùng bức xúc, liền lên tiếng đòi quyền lợi cho người đã mất. Họ quyết định làm đơn kiện công ty bảo hiểm với yêu cầu bồi thường đầy đủ số tiền 200.000 NDT.

Tòa án đã tiếp nhận đơn kiện và tiến hành điều trần với sự tham gia của các bên. Tại phiên tòa, bị đơn tức công ty bảo hiểm lập luận rằng, anh Lý - người được bảo hiểm tử vong do bệnh tật chứ không phải tai nạn. Theo hồ sơ xuất viện, anh này không có bất kỳ thương tích bên ngoài nào khi nhập viện. Kết luận của bệnh viện cũng là tăng huyết áp và xuất huyết não.

Ngoài ra, những hình ảnh tại hiện trường vụ ngã xe cho thấy, anh Lý không bị bất kỳ thương tích bên ngoài nào có thể làm dẫn đến tử vong. Giấy chứng nhận tai nạn giao thông đường bộ cũng chỉ ra anh này bị ngất, ngã xuống đất và không va chạm với phương tiện, người hay các đồ vật khác.

Phía bị đơn cũng khẳng định, thương tật do tai nạn được quy định trong bảo hiểm là thương tật gây ra do các sự kiện khách quan bên ngoài theo cách đột ngột, vô ý, chứ không phải do bệnh tật gây ra. Do đó, công ty bảo hiểm mới từ chối việc bồi thường 200.000 NDT cho gia đình anh Lý.

Gia đình anh Lý đã nhờ pháp luật vào cuộc để giải quyết tranh chấp. Ảnh minh họa.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng các tình tiết, tòa án xét thấy trong trường hợp này, các bằng chứng do nguyên đơn và bị đơn đưa ra cũng không đủ để chứng minh nguyên nhân cái chết của anh Lý là do tai nạn hay bệnh tật. Chưa kể, tại thời điểm xét xử, thi thể của anh Lý Đã được hỏa táng nên không thể xác định lại được nguyên nhân cái chết.

Lúc này, tòa án đã dựa theo Điều 25 của “Giải thích một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng Luật Bảo hiểm của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” quy định: ‘‘Nếu tổn thất của người được bảo hiểm là do tai nạn được bảo hiểm hoặc tai nạn không được bảo hiểm hoặc khó xác định nguyên nhân miễn trừ, khi bên liên quan yêu cầu công ty bảo hiểm trả phí bảo hiểm thì tòa án nhân dân có thể hỗ trợ theo tỷ lệ phù hợp’’.

Cuối cùng, tòa ra phán quyết công ty bảo hiểm của bị đơn sẽ phải chịu 50% trách nhiệm về khoản bồi thường. Nghĩa là phía công ty sẽ phải đưa cho gia đình anh Lý 100.000 NDT (khoảng 348 triệu đồng).

(Theo 163.com)