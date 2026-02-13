Gần đây, Tòa án Mật Vân, Bắc Kinh đã thụ lý một vụ tranh chấp bảo hiểm. Năm 2024, một người đàn ông họ Lý ở Bắc Kinh đã mua một hợp đồng bảo hiểm thông qua nhân viên bán hàng của công ty bảo hiểm, sau đó nộp 2 triệu nhân dân tệ (gần 7 tỷ VNĐ) tiền phí bảo hiểm. Tuy nhiên, sau đó ông phát hiện hợp đồng quy định số tiền vốn 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 34.7 tỷ VNĐ) phải đợi đến khi đủ 105 tuổi mới được lĩnh. Ngay sau đó, ông đã khởi kiện công ty bảo hiểm ra tòa.

Cuối cùng, tòa án nhận định nhân viên bảo hiểm đã cố tình che giấu các điều khoản cốt lõi, khiến ông Lý ký kết hợp đồng. Hành vi này cấu thành tội lừa đảo, tòa tuyên án công ty bảo hiểm phải hoàn trả lại 2 triệu nhân dân tệ (gần 7 tỷ VNĐ) tiền phí bảo hiểm.

Theo báo cáo từ chương trình Pháp chế Tiến hành thời, trong vài năm qua, ông Lý đã thông qua một nhân viên bán hàng của công ty bảo hiểm tại Bắc Kinh để lần lượt mua 4 sản phẩm bảo hiểm quản lý tài chính với cam kết đến hạn có thể rút, dùng lúc nào rút lúc đó. Từ đó, nhân viên này đã có được sự tin tưởng của ông Lý.

Đến tháng 6 năm 2024, nhân viên này giới thiệu cho ông Lý một hợp đồng có tên Kế hoạch sản phẩm bảo hiểm trường thọ. Sau đó, ông Lý đã ký hợp đồng và đóng kỳ phí đầu tiên là 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 6.94 tỷ VNĐ). Thời điểm đó ông Lý đang gặp vấn đề về sức khỏe, thậm chí phải nhập viện điều trị. Phải đến khi xuất viện, ông mới xem xét kỹ các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm và phát hiện quy định số vốn 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 34.7 tỷ VNĐ) phải đợi đến khi đủ 105 tuổi mới được chi trả. Sau 5 năm, ông chỉ có thể nhận được một lượng nhỏ cổ tức hàng năm, trong khi nhân viên bán hàng đã không thông báo rõ ràng điều khoản này lúc tư vấn.

Sau đó, ông Lý và công ty bảo hiểm đã nhiều lần thương lượng nhưng không có kết quả, cuối cùng ông đành phải khởi kiện công ty bảo hiểm ra tòa.

Tòa án nhận định nhân viên cố tình che giấu điều khoản cốt lõi cấu thành hành vi lừa đảo. Ảnh minh hoạ

Sau khi tổng hợp các chứng cứ, tòa án cho rằng nhân viên của công ty bảo hiểm biết rõ nhu cầu của ông Lý là quản lý tài chính ngắn hạn, rút vốn sau 5 năm, nhưng lại cố tình che giấu điều khoản cốt lõi, dẫn đến việc ông hiểu sai và ký kết hợp đồng. Điều này đã hội đủ các yếu tố cấu thành hành vi lừa đảo. Đồng thời, khi ông Lý khởi kiện công ty bảo hiểm, thời hạn một năm để thực hiện quyền hủy bỏ theo quy định của Bộ luật Dân sự vẫn chưa kết thúc.

Cuối cùng, tòa án phán quyết hành vi của công ty bảo hiểm cấu thành tội lừa đảo, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, đồng thời tuyên phạt công ty bảo hiểm phải hoàn trả lại 2.000.010 nhân dân tệ (khoảng 6.94 tỷ VNĐ) tiền phí bảo hiểm.

Nguồn: HK01