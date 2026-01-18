Mua bán, ép 2 thiếu nữ làm nhân viên quán karaoke

Ngày 18-1, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này vừa phối hợp với Công an xã Đại Hoàng và Công an xã Gia Viễn (Ninh Bình) bắt giữ 3 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi, giải cứu 2 thiếu nữ bị bán, ép đi làm nhân viên quán karaoke.

Đỗ Lệ Thủy, Vi Văn Mạnh và Nguyễn Hữu Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, qua mạng xã hội, Nguyễn Hữu Tuấn (SN 2000, quê quán xã Ea Rốk, tỉnh Đắc Lắk; hiện ngụ phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) có thỏa thuận với chủ tài khoản Facebook "Kẹo Tino" của Đỗ Lệ Thủy (SN 2009, ngụ xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh) nếu tìm được nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke thì Tuấn sẽ trả công xứng đáng.

Sau đó, giữa tháng 12-2025, khi biết em V.T.T. (SN 2011) và em T.T.V. (SN 2012, ngụ xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên) có nhu cầu xin làm công nhân nên Thủy đã lừa dối 2 thiếu nữ đến Bắc Ninh để xin việc.

Khi 2 thiếu nữ tới tỉnh Bắc Ninh, Thủy liền thông tin cho Tuấn và thanh niên này rủ thêm (Vi Văn Mạnh; SN 2003, ngụ xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) ra Bắc Ninh gặp, đưa cho Thủy 10 triệu đồng rồi bắt ép 2 thiếu nữ đi làm nhân viên karaoke.

Hình ảnh các đối tượng thực hiện hành vi mua bán 2 thiếu nữ tại Ninh Bình. Ảnh: Công an Ninh Bình

Lúc này, biết Nguyễn Đại Dương (SN 2007, ngụ xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) nhân viên quán karaoke DUBAI (đóng tại xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đang có nhu cầu tuyển nhân viên quán hát, Tuấn và Mạnh đã thuê taxi từ Bắc Ninh đến Ninh Bình bán 2 em T. và V. cho Nguyễn Đại Dương với số tiền 14 triệu đồng.

Do 2 em T. và V. không đồng ý làm nhân viên quán hát, ngày 14-1, Dương đã sử dụng 2 em để khống chế, buộc ông V.A.K. (bố em T.) phải giao cho mình 17 triệu đồng.

Sự việc sau đó được Công an tỉnh Ninh Bình làm rõ, bắt giữ những người liên quan và giải cứu 2 thiếu nữ trên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đại Dương về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản"; bắt giữ, điều tra, xử lý Nguyễn Hữu Tuấn và Vi Văn Mạnh về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Riêng đối tượng Đỗ Lệ Thủy, Công an tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.