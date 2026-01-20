Mua bạc từ giá 35 triệu đồng/kg, đến nay gần chạm 100 triệu - bạn bè người thân chúc mừng không ngớt, nhưng tôi chỉ biết cười gượng và nói 'giá như'

Khi giá bạc vượt mốc 96 triệu đồng/kg, tôi nhận ra một điều khá chua chát: mình từng ở rất gần một quyết định đúng trọn vẹn, nhưng cuối cùng lại dừng lại nửa chừng.

Cách đây hơn nửa năm, tôi rút gần như toàn bộ tiền tiết kiệm để mua 10 kg bạc, ở mức giá khoảng 35 triệu đồng/kg. Thời điểm đó, quyết định này không nhận được sự ủng hộ của gia đình. Chồng tôi khuyên nên cân nhắc, bố mẹ thì phản đối gay gắt, cho rằng dồn tiền vào bạc là liều lĩnh, thà mua vàng hoặc gửi tiết kiệm thì hơn. Nhưng tôi vẫn làm theo suy nghĩ của mình, tin rằng bạc đang bị định giá thấp và sớm muộn cũng có ngày được thị trường chú ý.

Những tháng đầu nắm giữ bạc là chuỗi ngày đầy áp lực. Giá gần như đi ngang, có lúc còn giảm nhẹ. Những lời bàn ra tán vào ngày một nhiều, còn tôi bắt đầu dao động. Khi giá bạc nhích lên quanh mốc 30 triệu đồng/kg, tôi chọn bán ra toàn bộ. Lúc đó, tôi tự an ủi mình, rằng giữ tiền mặt vẫn an toàn hơn.

Nhưng thị trường không dừng lại ở đó.

Giá bạc tiếp tục tăng, từng mốc 40, 50 rồi 70 triệu đồng/kg. Mỗi lần nhìn bảng giá, tôi lại thấy nhói lên một chút. Và tính đến nay, theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc thỏi 999 1kg đã đạt mốc 96,6 triệu đồng/thỏi (bán ra). Có lẽ thời điểm bạc chạm ngưỡng 100 triệu/kg chỉ còn là chuyện sớm hay muộn.

Trên các hội nhóm của mạng xã hội, không khí xôn xao như chợ phiên. Người chúc mừng, người khoe lãi, người hỏi có nên mua đuổi không, người dự đoán đủ kiểu. Và tất nhiên, không thể thiếu câu quen thuộc nhất của mọi con sóng: “Giá như có thể xuyên không…”, tôi cũng không phải ngoại lệ.﻿

Bạn bè, người quen biết chuyện cũng liên tục nhắn tin chúc mừng. Họ nghĩ tôi vẫn đang nắm giữ số bạc đó, kèm theo vài câu trêu đùa: “Giờ thì giàu to rồi nhé”. Tôi vẫn cười theo, gõ mấy dòng hưởng ứng cho qua chuyện, nhưng trong lòng thì không hề nhẹ nhõm. Ít ai biết rằng tôi đã bán ra từ rất sớm, trước khi thị trường thực sự bước vào một chu kỳ tăng mạnh.

Giờ đây nhìn lại, tôi không tiếc vì đã mua bạc. Ngược lại, tôi tiếc vì đã không đủ bản lĩnh để đi đến cùng với quyết định của chính mình. Tôi đã đúng về xu hướng, nhưng lại sai ở thời điểm thoát hàng. Sự sợ hãi và tâm lý “ăn non” đã khiến tôi tự tước đi cơ hội lớn nhất.

Thị trường không thiếu những câu chuyện như vậy. Người ta thường tiếc vì mua muộn, nhưng ít ai nói về nỗi tiếc nuối của việc bán quá sớm. Với tôi, đây là một bài học đắt giá: trong đầu tư, đôi khi thứ khó nhất không phải là dám mua, mà là đủ kiên nhẫn để nắm giữ khi niềm tin của mình bị thử thách.

Giá bạc đã vượt 96 triệu đồng/kg. Còn tôi thì hiểu rằng, có những cơ hội, một khi đã buông tay, rất khó để tìm lại lần thứ hai.