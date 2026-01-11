Mua 7 bán 5, giới siêu giàu Trung Quốc đồng loạt thoát bất động sản, đổ xô mua vàng, bảo hiểm: Chuyện gì đây?

Từ năm 2020, doanh nhân kỳ cựu Li Jiang trong lĩnh vực sản xuất tại Quảng Đông, Trung Quốc, đã bán dần các bất động sản mà ông sở hữu. Hành động này khiến nhiều người thân của ông ngạc nhiên. Vì đối với quan niệm của người Trung Quốc hàng chục năm qua, bất động sản luôn là “điểm tựa” vững chắc cho kế hoạch nghỉ hưu và chuyển giao tài sản của các gia đình giàu có.

Thời hoàng kim, ông Li dồn phần lớn tài sản của mình vào bất động sản. Ông sở hữu 7 bất động sản, từ căn hộ trung tâm thành phố đến biệt thự cao cấp ngoại ô. Những tài sản này một phần phục vụ cho việc nghỉ hưu, một phần để truyền lại cho các thế hệ sau.

Hiện tại, ông Li chỉ giữ lại 2 bất động sản, một cho bản thân và một cho con trai sau khi du học nước ngoài về.

Doanh nhân 60 tuổi này cho biết: “Đầu tư bất động sản giờ đây là điều không chắc chắn hoặc gánh nặng. Một bất động sản là đủ cho cuộc sống nghỉ hưu thoải mái”. Ông đã phân bổ một phần tài sản của mình vào bảo hiểm nhân thọ giá trị cao, bảo hiểm y tế cao cấp. Đồng thời, ông yêu cầu con trai đầu tư vào một số quỹ tín thác tập trung vào các ngành công nghiệp mới nổi.

Quan điểm của ông Li hiện giống với nhiều người giàu có khác ở Trung Quốc. Các cuộc khảo sát do Viện Nghiên cứu Hurun thực hiện cho thấy những người giàu nhất Trung Quốc đang âm thầm định hình lại chiến lược hưu trí và đầu tư của họ. Họ giảm dần lượng bất động sản nắm giữ, tăng tỷ trọng vào bảo hiểm, vàng và tài sản ở nước ngoài.

Sự thay đổi này phản ánh những lo ngại ngày càng gia tăng về tính thanh khoản và độ ổn định dòng tiền, những yếu tố bị ảnh hưởng bởi thị trường bất động sản suy giảm và dân số Trung Quốc già hóa nhanh chóng. Khi nhóm người có sức ảnh hưởng này điều chỉnh danh mục đầu tư, điều này có khả năng tác động đến các xu hướng lớn hơn trong thị trường hưu trí và đầu tư của đất nước.

Theo một báo cáo về chiến lược hưu trí của những người giàu có ở Trung Quốc do Hurun công bố tuần trước, dân số Trung Quốc từ 60 tuổi trở lên đã vượt quá 300 triệu người. Mỗi ngày, 55.000 người nghỉ hưu. Trong khi đó, số lượng hộ gia đình có tài sản ròng cao đang giảm.

Theo báo cáo, đến năm 2025, số hộ gia đình có tài sản ròng trên 10 triệu nhân dân tệ (1,4 triệu USD) giảm 0,8% so với năm trước xuống còn 2,066 triệu hộ. Trong khi đó, số hộ gia đình siêu giàu giảm 1,7% xuống còn 130.000 hộ.

Trước đây, giới thượng lưu Trung Quốc tích lũy tài sản thông qua bất động sản và cổ tức doanh nghiệp. Tuy nhiên, báo cáo cho biết trong năm tới, họ dự kiến sẽ giảm tỷ lệ sở hữu bất động sản, đồng thời tăng tỷ lệ đầu tư bảo hiểm, vàng và cổ phiếu.

Một báo cáo riêng của Hurun đã xếp hạng các loại tài sản mà giới thượng lưu Trung Quốc dự kiến sẽ mở rộng đầu tư. Đứng đầu là bảo hiểm (47%), vàng (42%) và cổ phiếu (34%). Ngược lại, 19% số người được hỏi cho biết họ dự định cắt giảm đầu tư vào bất động sản, đất đai và 25% cho biết họ dự định giảm tiền tiết kiệm ngân hàng và quỹ thị trường tiền tệ.

Ngành bất động sản từng là trụ cột kinh tế của Trung Quốc. Lĩnh vực này vẫn đang trong giai đoạn suy yếu kéo dài, gây áp lực lên tiêu dùng và làm gia tăng áp lực giảm phát trên toàn nền kinh tế.

Các chiến lược nghỉ hưu và đầu tư được giới thượng lưu Trung Quốc áp dụng cuối cùng có thể ảnh hưởng đến tầng lớp trung lưu đông đảo của đất nước.

Môi giới bảo hiểm cao cấp Kiki Huang cho biết nhu cầu tăng cao đối với các hợp đồng bảo hiểm giá trị cao với mức bảo hiểm lên đến hàng triệu nhân dân tệ. Thu nhập thụ động từ bảo hiểm là một lựa chọn chấp nhận được và ít rủi ro hơn trong bối cảnh nền kinh tế được dự đoán sẽ ảm đảm và lợi nhuận từ bất động sản giảm sút.

“Học hỏi từ người giàu về việc đa dạng hóa đầu tư, mua thêm vàng và bảo toàn tài sản qua các chu kỳ kinh tế, là chủ đề nóng hổi của tôi và bạn bè”, Kiki Huang cho biết.

Theo SCMP