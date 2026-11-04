Kết thúc phần luận tội của đại diện Viện Kiểm sát, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) xin phép HĐXX được phát biểu. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới các bị hại, đồng thời mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho bố mẹ khi cả 3 người trong gia đình đều đang vướng vòng lao lý.

Ngày 4/11, tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến Phó Đức Nam cùng 187 bị cáo khác, sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày xong quan điểm luận tội, chủ tọa hỏi các bị hại có ý kiến gì không. Lúc này, Nam xin phép được phát biểu.

Trước tòa, bị cáo một lần nữa gửi lời xin lỗi tới tất cả các bị hại vì những sai lầm mình đã gây ra. Nam cho biết chấp nhận hình phạt, không có bất cứ ý kiến gì khác.

Bị cáo Phó Đức Nam bị xét xử với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” (Ảnh: Như Hoàn)

“Bị cáo có làm thì bị cáo chịu”, Nam nói.

Sau đó, bị cáo nhắc đến hoàn cảnh gia đình khi cho biết cả 3 người đều đang vướng vòng lao lý. Nam gửi lời xin lỗi chân thành tới bố mẹ vì đã lôi kéo họ vào vụ án, đồng thời mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai người.

“Bị cáo xin tòa tha cho 1 người, để 1 người ra ngoài còn lo cho hai người ở trong”, Nam trình bày.

Được biết, bố mẹ của Phó Đức Nam cũng là bị cáo trong vụ án, cùng bị truy tố về tội Rửa tiền. Theo cáo trạng, hai người bị cáo buộc liên quan đến việc nhận, quản lý và thực hiện các giao dịch với tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội của Nam.