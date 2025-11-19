Hình ảnh minh họa UAV của General Atomics MQ-9B SkyGuardian đang bay, được sửa đổi để mang theo các vỏ ngoài cần thiết cho khả năng AEW&C mới. Ảnh: General Atomics

MQ-9B SkyGuardian, máy bay không người lái (UAV) mới nhất của General Atomics, vừa được nâng cấp, lần đầu tiên trang bị hệ thống cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AEW&C), mở ra khả năng phát hiện, theo dõi mục tiêu và tích hợp liền mạch với các hệ thống chiến đấu khác.

Sự nâng cấp này mang lại cho SkyGuardian một “giác quan thứ 6”: khả năng nhận biết sớm, theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu, từ tên lửa dẫn đường, UAV đối phương cho đến tiêm kích và oanh tạc cơ, đồng thời liên kết thông tin qua đường truyền tầm nhìn trực tiếp và vệ tinh.

Hệ thống mới giúp mở rộng khả năng giám sát trên không liên tục, đặc biệt tại những khu vực AEW&C hạn chế hoặc chi phí triển khai quá cao, bao gồm cả trên biển rộng.

“Việc bổ sung AEW&C cho MQ-9B mang lại khả năng quan trọng mới cho nền tảng của chúng tôi,” ông David R. Alexander, Chủ tịch General Atomics, cho biết.

“Chúng tôi muốn cung cấp giải pháp AEW&C liên tục cho các nhà khai thác trên toàn cầu, bảo vệ họ khỏi tên lửa hành trình tinh vi cũng như các đàn UAV nguy hiểm nhưng đơn giản” – ông nói thêm.

Một buổi trình diễn dự kiến diễn ra vào năm sau tại Nam California, sẽ giới thiệu công nghệ AEW&C của Saab tích hợp trên nền tảng SkyGuardian.

Hình ảnh minh họa MQ-9B SkyGuardian đang bay trên đại dương, sử dụng khả năng AEW&C để phát hiện sớm tên lửa lướt trên bề mặt. Ảnh: General Atomics

Thông tin về MQ-9B SkyGuardian

MQ-9B là bước tiến mới nhất của General Atomics trong dòng UAV tầm bay dài, phục vụ nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát (ISR).

Máy bay dài 12 m, sải cánh 23 m, có thể mang tải trọng tối đa 2.155 kg. Động cơ tuốc-bin cánh quạt của Honeywell giúp UAV này đạt tốc độ khoảng 483 km/h, bay cao tối đa 13.106 m, với tầm bay tối đa 11.112 km.

SkyGuardian có thể được trang bị vũ khí dẫn đường chính xác và tên lửa tấn công. Hệ thống cảm biến gồm radar đa chế độ Lynx kết hợp với các cảm biến điện-quang và hồng ngoại tiên tiến.

Ngoài ra, UAV còn có khả năng cất cánh và hạ cánh tự động, giúp thực hiện nhiệm vụ mượt mà và chính xác hơn.