Trang web theo dõi dữ liệu hàng không Flightradar24 đã ghi lại những phút cuối cùng đối với chuyến bay của chiếc phi cơ không người lái mang số đăng ký 169660 và mã hiệu OVRLD1.

Theo ghi nhận, máy bay không người lái của Mỹ khi đó đang thu thập thông tin tình báo gần lãnh thổ Iran. Trong suốt chuyến bay, chiếc Triton đã phát tín hiệu mã 7700, báo hiệu tình trạng khẩn cấp, rồi biến mất khỏi màn hình radar.

Ấn phẩm Defence Network cho rằng các hệ thống tác chiến điện tử của Nga hoặc Trung Quốc trong kho vũ khí của Iran có thể đã gây nhiễu tín hiệu đối với phương tiện trinh sát nói trên.

Máy bay không người lái MQ-4C Triton báo cáo tín hiệu 7700 trên bản đồ Flightradar24.

Hiện nay có 3 máy bay không người lái MQ-4C Triton của Mỹ đang đóng tại căn cứ không quân Al Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Ngày 25 tháng 2, quân đội Mỹ đã cử 1 chiếc MQ-4C Triton thực hiện nhiệm vụ trinh sát, bay trong vài giờ về phía Đông Nam bờ biển Iran. Trong nhiều giờ liền, nó đã di chuyển trên vùng biển quốc tế ở Vịnh Oman gần Iran.

Máy bay không người lái trinh sát tầm xa, độ cao lớn MQ-4C Triton có khả năng cung cấp thông tin thời gian thực trên các khu vực đại dương và ven biển rộng lớn. Nó có thể bay liên tục hơn 30 giờ, ở độ cao lên đến 17.000m với tốc độ lên đến 610km/h.

Vào năm 2025, Hoa Kỳ đã phát hiện ra các vấn đề với máy bay không người lái MQ-4C Triton có thể cản trở việc sử dụng chúng trong chiến đấu.

Mặc dù đã được cấp thêm 83,1 triệu USD để nâng cấp 2 máy bay không người lái lên phiên bản mới nhất, Hải quân Mỹ vẫn có kế hoạch yêu cầu thêm kinh phí để khắc phục các sự cố trên toàn bộ phi đội UAV của mình.