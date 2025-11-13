Motorola chính thức tái ngộ Việt Nam: Ra mắt 5 mẫu điện thoại, giá chưa đến 3 triệu đã có pin 7.000mAh

Ngày 12/11, Motorola, biểu tượng công nghệ đến từ Mỹ, chính thức ra mắt thế hệ smartphone 2025 với 5 sản phẩm tại Việt Nam.

Với đột phá về công nghệ, thiết kế khác biệt, ứng dụng vật liệu thân thiện với môi trường đi kèm mức giá dễ tiếp cận, dải sản phẩm mới thể hiện rõ tầm nhìn “Lifestyle Tech” mà thương hiệu theo đuổi, khẳng định công nghệ không chỉ phục vụ mà còn truyền cảm hứng cho người dùng tự tin kết nối và thể hiện bản thân.

Sự kiện ra mắt còn được xem là bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển hơn 90 năm của thương hiệu, khi Motorola mang khẩu hiệu “HelloMoto” trở lại đường đua công nghệ với một diện mạo mới hơn, trẻ trung hơn, và giàu bản sắc hơn.

“Từ biểu tượng gập đầu tiên đến dải sản phẩm mới mang đậm tinh thần thời đại, Motorola luôn theo đuổi sứ mệnh kết nối con người với công nghệ theo cách nhân văn và khác biệt. Sự kiện ra mắt cũng là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của hãng tại châu Á và đặc biệt tại Việt Nam, một thị trường trẻ trung, năng động và là tâm điểm trong tầm nhìn Lifestyle Tech” ông Mahesh Alanthat, Giám đốc Kinh doanh cấp cao Motorola khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ.

5 sản phẩm của thương hiệu được ra mắt lần này tại Việt Nam bao gồm: motorola razr 60, motorola edge 60 FUSION, moto g86 POWER 5G, moto g35 5G và moto g60 POWER – trải dài từ phân khúc giá rẻ đến màn hình gập cao cấp.

motorola razr 60 - Biểu tượng vò sò tái xuất

motorola razr 60 vẫn giữ nguyên phong cách gập vỏ sò quen thuộc của dòng razr nhưng được tinh chỉnh với ngoại hình mảnh mai hơn và chất liệu hoàn thiện cao cấp hơn.

Sản phẩm sở hữu bản lề titanium cao cấp cùng mặt lưng da thuần chay thân thiện môi trường giúp màn hình khi gập lại gần như phẳng hoàn toàn, giảm tối đa nếp gấp giữa 2 phần màn hình, mang lại cảm giác sang trọng nhưng bền bỉ trong từng chuyển động mở gập.

Bên cạnh thiết kế tinh xảo, motorola razr 60 giới thiệu hai lựa chọn màu sắc chuẩn Pantone, phù hợp với cả người dùng nam và nữ: PANTONE Gibraltar Sea (Xanh Đại Dương) và PANTONE Lightest Sky (Trắng Ngọc Trai).

Với màn hình pOLED chuẩn màu Pantone Validated gồm màn chính 6.9 inch và phụ 3.6 inch, thiết bị thể hiện màu sắc trung thực và độ sáng tối đa lên đến 3000 nits, mang đến trải nghiệm hiển thị sống động. Hơn thế nữa, camera 50MP Sony LYTIA chuẩn màu 100% nhờ Moto AI giúp tái tạo sắc màu hình ảnh chân thực nhất.

Điểm nhấn vượt trội của của razr 60 còn nằm ở khả năng kháng bụi, kháng nước đạt chuẩn IP48, cho phép người dùng tự tin sử dụng trong mọi điều kiện. Kết hợp chip MediaTek Dimensity 7400X, RAM 8GB, bộ nhớ 256GB và pin 4500 mAh hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 33W, razr 60 là biểu tượng cho sự kết hợp giữa thời trang, công nghệ và độ bền chuẩn cao cấp.

Mặt ngoài bằng kính cường lực Gorilla Glass Victus, đạt chuẩn kháng bụi và kháng nước IP48, cùng cảm biến vân tay cạnh bên, mẫu flagship mới nhất của Motorola sẽ cạnh tranh trong phân khúc ít đông đúc ở Việt Nam.

motorola edge 60 FUSION – Mạnh mẽ, hiện đại

Mang triết lý “công nghệ hòa quyện cùng thẩm mỹ”, motorola edge 60 FUSION có màn hình tràn viền 4 cạnh pOLED 1.5K, độ sáng 4.500 nits chuẩn màu Pantone cho trải nghiệm thị giác liền mạch và tinh tế ở mọi góc nhìn.

Toàn bộ khung viền và mặt lưng được hoàn thiện liền mạch, tạo cảm giác sang trọng. Mặt lưng dùng chất liệu giả da được phối màu dưới sự tư vấn của Pantone Color Institute. Tại Việt Nam, Motorola mang đến 2 lựa chọn màu cho edge 60 FUSION là: Slipstream (Xám khói) và Mykonos Blue (Xanh biển cả).

motorola edge 60 FUSION còn sở hữu cấu trúc đạt độ bền chuẩn quân đội MIL-STD 810H, đảm bảo khả năng vận hành ổn định trong môi trường khắc nghiệt từ -20°C đến 60°C, khả năng kháng nước IP69 có thể chịu được nước áp lực cao và ngâm sâu 1.5 mét trong 30 phút.

Khi kết hợp cùng camera siêu nét Sony LYTIA đã giúp edge 60 FUSION trở thành lựa chọn lý tưởng cho người tìm kiếm sự cân bằng giữa hiệu năng và cảm hứng sống.

moto g Series – 5G giá rẻ

Moto g series với bộ ba moto g86 POWER 5G, moto g35 5G, moto g06 POWER là dòng sản phẩm có mức giá vừa phải. moto g86 POWER 5G tổng hòa sức mạnh của kết nối 5G mạnh mẽ dung lượng pin ấn tượng. Điểm nhấn nổi bật của sản phẩm là pin 6720 mAh cho thời lượng sử dụng lên đến 53 giờ và màn hình OLED 1.5K 120 Hz mang lại hiệu năng mạnh mẽ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của người dùng năng động.

Bên cạnh đó, camera 50MP Sony LYTIA giúp ghi lại hình ảnh chi tiết và sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng. moto G86 POWER 5G được công ty mô tả là chiếc điện thoại tầm trung có thể mang lại trải nghiệm nhiếp ảnh cao cấp.

moto g35 5G mang đến khả năng kết nối 5G mạnh mẽ và ổn định, giúp người dùng tận hưởng tốc độ tải, xem và chia sẻ nội dung gần như tức thời. Màn hình 6.7 inch tần số quét 120Hz hiển thị mượt mà, trong khi camera 50MP với khả năng quay video 4K cùng thiết kế tinh tế.

moto g06 POWER là biểu tượng của sức bền và tính ứng dụng thông minh. Với dung lượng pin 7000mAh, người dùng có thể sử dụng đến ba ngày liên tục mà không cần sạc. Màn hình 6.88 inch, camera 50 MP, âm thanh Dolby Atmos và khả năng kháng nước IP64 giúp g06 power mang lại trải nghiệm giải trí toàn diện trong mức giá dễ tiếp cận.

Cả 5 dòng sản phẩm của Motorola sẽ được bày bán chính thức tại hệ thống Thế giới di động kể từ ngày 12/11/2025 với mức giá cụ thể: