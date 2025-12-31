Mới đây, một YouTuber Hàn Quốc tên là Woong-i (tên thật là Lee Byung-woong), người bị đưa ra xét xử với các cáo buộc bao gồm đột nhập trái phép vào nhà bạn gái và hành hung, đã bị kết án 10 tháng tù giam với án treo 2 năm trong phiên tòa thứ hai. Lee là một YouTuber nổi tiếng, từng có hơn 1 triệu người đăng ký nhờ nội dung mukbang (ăn uống trực tuyến).

YouTuber "Mukbang" Woong-i. /YouTube

Ngày 31/12, Tòa phúc thẩm hình sự quận trung tâm Seoul đã bác bỏ đơn kháng cáo của bên công tố vào ngày 19 tháng trước và giữ nguyên bản án ban đầu là 10 tháng tù giam, hoãn thi hành án 2 năm và 200 giờ lao động công ích.

Lee bị cáo buộc đã gọi thợ khóa đến mở cửa nhà bạn gái, cô A, mà không được phép vào tháng 12 năm 2022 sau khi A chấm dứt mối quan hệ và đổi mật khẩu khóa cửa. Lee cũng bị cáo buộc hành hung A trong một cuộc cãi vã tại nhà cô vào tháng 2 năm sau đó.

Khi cô A trình báo cảnh sát, Lee được cho là đã tịch thu điện thoại di động của cô và ép cô hủy bỏ đơn trình báo. Lee cũng bắt cô rửa mặt dính máu và thay quần áo trước khi cảnh sát đến. Sau đó, Lee bị bắt quả tang khi cảnh sát phát hiện hắn đang trốn sau rèm cửa trong quá trình điều tra.

Phía Lee lập luận rằng, “Với tư cách là người sống chung, anh ấy có quyền cư trú chung và do đó không phạm tội xâm nhập trái phép.” Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ lập luận này. Tòa án sơ thẩm tuyên bố, “Cô A đã cư trú tại văn phòng cho thuê và trả tiền thuê nhà ngay cả trước khi hẹn hò với anh Lee.” Xét thấy thời điểm Lee khai đã gửi 5 triệu won tiền thuê nhà là sau khi xảy ra vụ xâm nhập, tòa án kết luận anh không thể được coi là người cùng cư trú. Tòa án cũng tuyên bố hầu hết các cáo buộc còn lại là có tội.

Bên công tố kháng cáo, cho rằng bản án ở phiên tòa sơ thẩm quá nhẹ. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm đã bác bỏ kháng cáo, tuyên bố: “Không có tình tiết mới nào để biện minh cho việc thay đổi bản án ban đầu.”

Nguồn: Chosun