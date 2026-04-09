Một vùng đất ở Cuba đang "làm nông kiểu mới": Thay đổi cả cộng đồng

Ở Camagüey không chỉ tập trung vào sản lượng, địa phương này đang theo đuổi một mô hình phát triển bền vững, nơi sản xuất nông nghiệp được gắn kết chặt chẽ với nhu cầu cộng đồng và các mục tiêu xã hội dài hạn.

Trước áp lực về an ninh lương thực và biến đổi khí hậu, Camagüey đã triển khai nhiều chiến lược đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nhưng vẫn đảm bảo yếu tố bền vững. Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận mang tính "tích hợp" không chỉ dừng ở canh tác, mà còn chú trọng đến quản lý tài nguyên, phát triển cộng đồng và cải thiện đời sống người dân nông thôn.

Người dân làm nông nghiệp tại tỉnh Camagüey.

Trong tiến trình này, Hiệp hội Kỹ thuật viên Nông nghiệp và Lâm nghiệp Cuba (ACTAF) đóng vai trò nòng cốt. Hiệp hội đã hỗ trợ nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy nông nghiệp sinh thái, đồng thời lồng ghép yếu tố xã hội, đặc biệt là bình đẳng giới, vào quá trình phát triển nông nghiệp.

"Chìa khóa" của phát triển bền vững

Theo bà Odalis Marrero Vallina (tỉnh Camagüey) chiến lược bình đẳng giới là một trong những công cụ quan trọng giúp thúc đẩy sự phát triển toàn diện của ngành nông nghiệp địa phương.

ACTAF đã tổ chức nhiều khóa đào tạo, hội thảo nhằm trang bị cho phụ nữ nông thôn các kỹ năng kỹ thuật, quản lý và lãnh đạo. Nhờ đó, ngày càng nhiều phụ nữ tham gia sâu hơn vào quá trình sản xuất và ra quyết định, góp phần nâng cao năng suất cũng như hiệu quả kinh tế.

Không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế, việc trao quyền cho phụ nữ còn tạo ra những thay đổi tích cực trong cấu trúc xã hội nông thôn, giúp xây dựng một môi trường công bằng, nơi mọi thành viên đều có tiếng nói trong việc quản lý tài nguyên và định hướng phát triển.

Một điểm sáng khác tại Camagüey là sự tham gia ngày càng tích cực của giới trẻ. Tại 13 đô thị trong tỉnh, nhiều thanh niên đã lựa chọn gắn bó với nông nghiệp, nhưng với một tư duy hoàn toàn mới.

Họ không chỉ coi đây là sinh kế, mà còn là cơ hội để đổi mới và đóng góp cho cộng đồng. Các mô hình như nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sinh thái đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của thế hệ trẻ những người có xu hướng tiếp cận công nghệ và phương pháp canh tác hiện đại.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm truyền thống và tư duy đổi mới đang tạo ra một diện mạo mới cho nông nghiệp địa phương, giúp ngành này thích ứng tốt hơn với các thách thức hiện nay.

Hướng tới tương lai bền vững

Những chuyển biến tại Camagüey cho thấy một hướng đi đáng chú ý: nông nghiệp không chỉ là sản xuất lương thực, mà còn là nền tảng cho phát triển xã hội bền vững. Việc kết hợp giữa đổi mới kỹ thuật, bình đẳng giới và sự tham gia của cộng đồng đang giúp địa phương này xây dựng một mô hình phát triển toàn diện.

Trong bối cảnh toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức về môi trường và an ninh lương thực, câu chuyện từ Camagüey là một minh chứng cho thấy: khi con người, cộng đồng và thiên nhiên được đặt ở trung tâm, nông nghiệp hoàn toàn có thể trở thành động lực cho một tương lai bền vững hơn.

*Theo Minag