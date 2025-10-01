Một vùng của Việt Nam đang gặp khó khăn lớn, 12 năm một chỉ số không đổi

Mới đây, trong một hội thảo, bà Võ Thị Thu Hương - Phó giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long - đã thông tin một số số liệu kinh tế "để khuyến khích các doanh nghiệp của chúng ta phải chuyển đổi xanh".

Cụ thể từ năm 2019 đến nay, tỷ trọng nông nghiệp của vùng vẫn "đâu đó ở mức 30%" trong cơ cấu của nền kinh tế. Một trong những lý do, bà Hương cho rằng đó là dựa quá nhiều vào việc khai thác tài nguyên, thiếu sự đầu tư công nghệ và đào tạo trong lao động, điều này đang tạo nên một áp lực rất lớn đối với doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long.

Về mặt xã hội, Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với thiếu việc làm tại chỗ và tình trạng di cư. Dân số của vùng này từ năm 2013 "cho đến nay hầu như không tăng".

Tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), mức sinh đang ở mức rất thấp so với tiêu chuẩn thay thế. Mức sinh năm 2024 tại ĐBSCL là 1,62 con mỗi phụ nữ, thấp hơn mức sinh thay thế (~2,1).

Dữ liệu của UNFPA (2019) cũng xác nhận rằng vùng đồng bằng sông Mekong có tỷ lệ sinh thấp nhất toàn quốc - khoảng 1,8 con/phụ nữ so với các vùng khác. Về dân số, ĐBSCL có tỉ lệ tăng dân số rất chậm; trong thập niên vừa qua vùng Mekong tăng trưởng trung bình chỉ ~0,70%/năm.