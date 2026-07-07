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Một ưu điểm không dễ nhận thấy của tàu Đô đốc Nakhimov đã được xác định

Sao Đỏ
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Tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov của Hải quân Nga ngoài lượng vũ khí khổng lồ thì còn một tính năng rất đáng chú ý khác.

Ưu điểm đặc biệt của tàu Đô đốc Nakhimov trong công nghệ quân sự hiện đại - Ảnh 1.

Tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng Đô đốc Nakhimov thuộc Dự án 1144.2M Orlan (NATO gọi bằng cái tên Kirov) có khả năng mang theo tới 3 máy bay trực thăng. Một bài phân tích trên tạp chí Military Watch (MW) đã nêu bật lợi thế không dễ nhận thấy của chiến hạm cỡ lớn này.

Phi đội không quân của tàu Đô đốc Nakhimov có thể bao gồm các trực thăng Ka-27, Ka-29 hoặc Ka-31. Những phi cơ nói trên được cất giữ trong một hầm chứa đặc biệt bên dưới boong tàu tuần dương thay vì nổi ở trên.

"Trong khi hầu hết các tàu khu trục và tuần dương hiện đại chỉ vận hành 1 máy bay trực thăng, thì lớp Kirov là những chiếc duy nhất được thiết kế ngay từ đầu để có thể chứa tới 3 trực thăng hạng nặng", bài báo cho biết.

Tác giả nhấn mạnh sự hiện diện của phi đội trực thăng trên tàu tuần dương Nga sẽ làm tăng đáng kể hiệu quả trong việc phát hiện và theo dõi tàu ngầm địch từ khoảng cách xa.

Ưu điểm đặc biệt của tàu Đô đốc Nakhimov trong công nghệ quân sự hiện đại - Ảnh 2.

Tàu tuần dương hạt nhân mạnh nhất của Nga có thể "qua mặt" toàn bộ Hải quân Mỹ.

Tạp chí MW còn nói đến việc chiếc Đô đốc Nakhimov đã trở về cảng nhà ở Severomorsk sau 29 năm đại tu, sự chú ý đặc biệt đã đổ dồn vào cơ sở xa xôi ở Bắc Cực này.

Severomorsk là trụ sở và căn cứ chính của lực lượng tàu mặt nước thuộc Hạm đội phương Bắc, nằm trên bờ phía Đông của Vịnh Kola. Đây là một thành phố quân sự khép kín, với việc dân thường ra vào bị hạn chế nghiêm ngặt, điều này phản ánh tầm quan trọng chiến lược đặc biệt của cơ sở nói trên.

Mặc dù thành phố nằm ở vị trí khá xa Vòng Bắc Cực, dòng hải lưu ấm Bắc Đại Tây Dương vẫn cung cấp cho Severomorsk khả năng tiếp cận biển không bị cản trở quanh năm và cho phép vịnh Kola lưu thông trong suốt mùa Đông.

Điều này giúp Hải quân Nga có thể trực tiếp tiếp cận Đại Tây Dương mà không bị hạn chế bởi băng theo mùa, giúp cho các tàu chiến mặt nước như Đô đốc Nakhimov tiến vào biển Barents gần như ngay lập tức sau khi rời cảng.

Vị trí địa lý của Severomorsk càng làm tăng thêm tầm quan trọng của nó. Từ bán đảo Kola, các tàu chiến Nga sẽ nhanh chóng tiếp cận eo biển Greenland - Iceland - Vương quốc Anh (GIUK), một điểm nghẽn hàng hải quan trọng giữa Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, chiến lược Hải quân Liên Xô vạch rõ các tàu tuần dương lớp Kirov sẽ dẫn đầu lực lượng đặc nhiệm trong khu vực này để đối phó với biên đội tàu sân bay NATO và gây sức ép lên các tuyến đường biển Đại Tây Dương.

Theo Military Watch
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Tags

vũ khí

Hải quân Nga

Tàu Đô đốc Nakhimov

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