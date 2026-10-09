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Một ứng dụng giao hàng công bố mức chiết khấu từ 5%, tài xế có thể giữ tới 95% giá trị chuyến xe

Phương Vy
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Ứng dụng giao hàng này cho biết đang áp dụng mức chiết khấu từ 5% đối với đối tác tài xế, đồng nghĩa tài xế có thể giữ tới 95% giá trị chuyến xe.

Lalamove vừa công bố một số chính sách dành cho đối tác tài xế trong giai đoạn cao điểm vận chuyển cuối năm 2026.

Đáng chú ý, nền tảng cho biết đang duy trì mức chiết khấu từ 5%, qua đó tài xế có thể giữ tới 95% giá trị chuyến xe. Đối tác tài xế cũng được quyền tự lựa chọn đơn hàng và chủ động ghép đơn để tối ưu hoạt động vận chuyển.

Cũng theo chia sẻ từ phía doanh nghiệp, mạng lưới xe van và xe tải trên nền tảng hiện trải từ phương tiện tải trọng 430 kg đến 22 tấn và hoạt động tại nhiều tỉnh, thành. Thông tin này cho thấy phạm vi phương tiện trên nền tảng không chỉ có xe máy hay các dòng xe giao hàng cỡ nhỏ.

Việc đưa ra chính sách mới diễn ra trước mùa mua sắm cuối năm. Theo thông tin được dẫn lại trong thông cáo từ Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 8 tháng đầu năm 2026 tăng 13% so với cùng kỳ. Trong khi đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm nay tăng 13-15%.

Lalamove cho rằng nhu cầu vận chuyển, đặc biệt đối với xe van và xe tải, thường tăng trong ba tháng cuối năm khi thị trường bước vào các dịp mua sắm như Black Friday, Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Cùng thời điểm, Lalamove giảm phí ký quỹ đối với nhóm tài xế mới hoặc tài khoản chưa hoàn tất ký quỹ tại những khu vực có yêu cầu. Mức ký quỹ dành cho đối tác xe van và xe tải còn 20.000 đồng, trong khi đối tác xe máy là 10.000 đồng, tương đương mức giảm tương ứng 80%.

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