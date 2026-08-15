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Một UAV không xác định rơi ở Romania, gần biên giới với Ukraine

Hoàng Vân
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Ngày 14/8, Avia-pro đưa tin, một máy bay không người lái (UAV) không xác định đã được báo cáo rơi ở miền Đông Romania, gần biên giới với Ukraine.

Hiện trường vụ UAV rơi ở miền Đông Romania, gần biên giới với Ukraine, ngày 14/8/2026.

Chiếc UAV này đã rơi xuống một khu vực nhiều cây cối gần biên giới Romania-Ukraine, cần phải có sự can thiệp khẩn cấp của các chuyên gia quốc phòng.

Sự xuất hiện của chiếc máy bay trong không phận Romania diễn ra mà không có tín hiệu nào được phát hiện trước đó từ các hệ thống theo dõi quốc gia.

Mục tiêu trên không nhỏ này đã lợi dụng địa hình để di chuyển một cách bí mật, làm phức tạp việc đánh chặn kịp thời bằng radar của các phi hành đoàn đang làm nhiệm vụ.

Thông tin chính thức về việc phát hiện UAV đã được các nhà chức trách quân sự Romania cung cấp.

Bộ Quốc phòng Romania báo cáo, một UAV không rõ nguồn gốc đã rơi xuống khu rừng gần làng Lunkavița thuộc hạt Tulcea.

Theo bộ này, UAV được phát hiện cách biên giới Ukraine khoảng 5km, radar của Ukraine không thể phát hiện ra nó do bay ở độ cao thấp.

Không có ai bị thương trong vụ tai nạn, không có thiệt hại về vật chất, một nhóm chuyên gia đã được cử đến khu vực bằng trực thăng để khảo sát.

Các sự cố tương tự thường xuyên được báo cáo ở khu vực biên giới của Romania.

Cuối tháng 5, một UAV đã tấn công tòa nhà dân cư ở Galati, làm bị thương 2 người và khiến khoảng 70 cư dân phải sơ tán.

Tháng 7, lực lượng không quân nước này đã chặn 1 UAV gần biên giới.

Và cuối tháng 7, Bộ Ngoại giao Romania tuyên bố trục xuất một nhà ngoại giao Nga do các UAV bị bắn hạ trên bầu trời nước cộng hòa.

Trong khi đó, hoạt động của UAV đã được ghi nhận ở các quốc gia biên giới châu Âu khác.

Sáng 14/8, các máy bay chiến đấu thuộc lực lượng phòng không NATO đã bắn hạ 1 UAV sau khi nó xâm nhập không phận Latvia.

Quân đội Latvia sau đó đã hủy bỏ cảnh báo không kích ở các khu vực gần biên giới Nga, nhưng không tiết lộ loại hoặc nguồn gốc của máy bay.

Theo Avia-pro
Tags

UAV

phi hành đoàn

châu âu

Bộ Ngoại giao

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