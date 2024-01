Một tuyến đường trung tâm Tp.HCM không có một bằng thuê nào bị bỏ trống, thậm chí khách giành nhau thuê, lộ lý do khó tin phía sau

Khảo sát về mặt bằng cho thuê tại đường Nguyễn Gia Trí mới đây cho thấy, khu vực này gần như không có mặt bằng bỏ trống. Hoạt động kinh doanh buôn bán vẫn diễn ra sầm uất nhộn nhịp. Vào tháng 11/2023 có khoảng 1-2 mặt bằng dán biển cho thuê thì đến nay đã có người vào thuê.

Người thuê rất khó tìm mặt bằng trống tại đường Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Ảnh: Hạ Vy

Đây là tuyến đường “cận kề” khu vực quận 1, quận 3 (Tp.HCM) nhưng giá thuê mặt bằng lại thấp hơn hẳn. Tìm hiểu được biết, giá thuê trung bình các mặt bằng diện tích từ 80-100m2 tại đây dao động từ 80-90 triệu đồng/tháng (tuỳ mặt bằng). Với các mặt bằng diện tích nhỏ 40-50m2 có giá thuê khoảng 27-40 triệu đồng/m2. Mức giá cùng diện tích này chỉ bằng một nửa so với giá mặt bằng khu lân cận như quận 1, quận 3.

Khu vực này kinh doanh buôn bán sầm uất, không khác gì khu quận 1, quận 3. Ảnh: Hạ Vy

Giữa bối cảnh kinh tế khó khăn, các đơn vị thuê mặt bằng nhà phố khu trung tâm có xu hướng dịch chuyển về các tuyến đường gần đó để giảm chi phí thuê. Đường Nguyễn Gia Trí là lực chọn. Nếu khu vực quận 1, quận 3 mặt bằng bỏ trống khá nhiều thì tuyến đường này khó tìm mặt bằng thuê trống, thậm chí khách thuê còn giành nhau mặt bằng.

Theo các môi giới khu vực, các mặt bằng rao thuê tại khu vực này chỉ trong thời gian rất ngắn đã có khách vào thuê. Hiện giá thuê giữ nguyên hoặc tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm 2022. Nguyên nhân khiến các mặt bằng nơi đây luôn đắt khách theo các môi giới là do giá mặt bằng còn mềm hơn khá nhiều so với khu vực quận 1, quận 3 trong khi vị trí di chuyển đi lại tương đương. Các thương hiệu tầm trung sau thời gian kinh doanh khó khăn đã trả mặt bằng ở trung tâm để chuyển về đây.

Dù vậy, theo môi giới, trên tuyến đường này gần như không có các đơn vị bán lẻ có thương hiệu lớn toạ lạc. Ảnh: Hạ Vy

Đường Nguyễn Gia Trí thông ra đường Ung Văn Khiêm - tuyến đường đang nằm trong kế hoạch mở rộng lộ giới 30m được kì vọng sẽ là đoạn đường có mặt bằng "đắt khách" và tiếp tục tăng giá trong tương lai.