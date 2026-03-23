Một tuần vàng giảm hơn 11 triệu đồng/lượng

Ngọc Mai |

Sáng nay (23/3), giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống sau khi ghi nhận một tuần giảm mạnh nhất. Diễn biến này khiến thị trường vàng trong nước cũng lao dốc mạnh, đặc biệt là vàng miếng SJC và vàng nhẫn khi giảm hơn 11 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện được niêm yết quanh mức 4.480 USD/ounce, giảm thêm 16 USD so với sáng hôm qua và mất hơn 500 USD chỉ trong vòng một tuần.

Theo các báo cáo chiến lược và bản tin thị trường mới công bố trong tháng 3 này, giá vàng đã trải qua một giai đoạn tăng rất mạnh trong nhiều tháng liên tiếp trước khi điều chỉnh sâu trong tuần qua. Đây được xem là mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 9/2011, cho thấy áp lực chốt lời đang gia tăng sau khi kim loại quý lập đỉnh lịch sử trong thời gian gần đây.

Trong nước, giá vàng miếng SJC cũng giảm mạnh theo diễn biến của thị trường thế giới. Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với đầu tuần trước, giá vàng miếng SJC đã giảm khoảng 11,6 triệu đồng mỗi lượng.

Vàng miếng SJC giảm mạnh trong vòng 1 tuần qua.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Các doanh nghiệp lớn như DOJI và Phú Quý hiện niêm yết vàng nhẫn quanh mức 171 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn đang ở nhóm cao nhất thị trường, dao động khoảng 169,1 - 172,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Không chỉ vàng, thị trường bạc cũng giảm mạnh trong tuần qua. Bạc thỏi tại Phú Quý hiện được niêm yết quanh mức 70 triệu đồng/kg, giảm khoảng 13 triệu đồng/kg so với một tuần trước. Bạc Ancarat cũng giảm mạnh, hiện giao dịch quanh mức 69 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.085 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.069 - 26.339 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục duy trì ở mức cao, dao động quanh 26.500 - 27.307 đồng/USD.

Tags

giá vàng

vàng

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

