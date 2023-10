Một tuần sau mưa lũ, hàng trăm học sinh vẫn chưa thể tới trường

Trận mưa lũ đêm 26, rạng sáng 27/9 đã khiến nhiều trường học ở huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An ngập trong biển nước. Sách vở, trang thiết bị, đồ dùng học tập đều bị hư hỏng nặng.

Những ngày qua, các lực lượng gồm dân quân tự vệ, công an, giáo viên,… đã khẩn trương thu dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả của lũ lụt tại Trường Mầm non Châu Thắng. Tuy nhiên, do trường bị ảnh hưởng quá nặng, khuôn viên trường rộng nên việc ổn định trường lớp còn gặp nhiều khó khăn.

Mưa lũ gây ngập ở huyện Quỳ Châu, Nghệ An

Trường Mầm non Châu Thắng có 6 nhóm lớp với gần 170 trẻ theo học. Đợt mưa lũ vừa qua khiến nhà trường bị thiệt hại nặng nề. Toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị, học liệu đều bị ngập nước, hư hỏng.

Đến nay, sau một tuần cơn lũ đi qua, các giáo viên đang phải tiếp tục sắp xếp, dọn vệ sinh để sớm đón học sinh trở lại trường.

Lũ rút, toàn bộ sách vở, trang thiết bị, đồ dùng học tập đều bị hư hỏng nặng.

Cô Sầm Thị Huyền, Hiệu trường Mầm non Châu Thắng chia sẻ: “Khi nước lũ vừa rút, bùn đất ngập khắp cả sân trường, toàn bộ cơ sở vật chất như tivi, loa, đồ dùng học tập... bị hư hỏng nặng. Nhà trường đang tập trung xử lý nguồn nước, vệ sinh, khử khuẩn lại sạch sẽ, dự kiến đầu tuần tới mới có thể đón học sinh trở lại trường”.

Đến nay, học sinh Trường Mầm non Châu Thắng vẫn chưa thể đến trường

Trận mưa lũ cũng khiến Trường Tiểu học xã Châu Thắng bị tàn phá nặng nề. Sau nhiều ngày phải nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lũ, đến sáng nay (4/10), học sinh đã quay lại trường học.

Cô Trần Thị Hằng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trận mưa lũ vừa qua đã khiến toàn bộ hồ sơ, sách vở của hơn 300 học sinh, các thiết bị dạy học như tivi, loa đài, tranh ảnh... phục vụ công tác dạy học bị hỏng toàn bộ. Tổng thiệt hại ước tính hơn 4 tỷ đồng.

“Nghỉ kéo dài sẽ gây gián đoạn việc học và sẽ không kịp chương trình giáo dục so với toàn huyện. Việc quay lại trường học sớm lúc này cũng sẽ còn khó khăn nhưng nhà trường quyết tâm thực hiện song song việc học và từng bước khắc phục”, cô Hằng cho hay.

Tiết học đầu tiên sau 7 ngày trường bị ngập lũ của cô và trò Trường Tiểu học Châu Thắng.

Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu cho biết, hiện toàn huyện chỉ còn Trường Mầm non Châu Thắng học sinh chưa thể đến trường. Còn lại việc tổ chức dạy và học ở các trường vùng lũ đã trở lại bình thường. Những trường học bị ngập sâu dù chưa khắc phục một số hạng mục nhưng trước mắt, sách giáo khoa cho các học sinh bị thiệt hại về cơ bản đã đủ.

Đợt mưa lũ vừa qua, toàn tỉnh Nghệ An có 117 trường học bị ngập nước. Tại huyện Quỳ Châu có 7 trường bị ngập sâu trong nước, gây thiệt hại nặng.

Một số phòng học, nhà chức năng bị sập trần, tốc mái; có 1.055 mét tường rào bị đổ sập; 189 tủ đựng thiết bị, đồ dùng và 351 bộ thiết bị bị hư hỏng không thể khắc phục. Hơn 2.000 bộ bàn ghế học sinh và giáo viên bị chìm trong nước, 2.563 bộ sách giáo khoa, tài liệu học tập bị hư hỏng; 106 bộ máy vi tính và các tài sản khác như tivi, tủ lạnh, máy bơm nước, hệ thống điện và quạt điện…bị ngập nước.

Ước tính thiệt hại về tài sản và trang thiết bị trường học trên địa bàn khoảng 22 tỷ đồng.