Một trung tướng chỉ huy cuộc đột kích, tóm gọn đường dây buôn bán phân bón giả quy mô lớn, tịch thu hơn 16.000 kg hóa chất không giấy phép

Cục Điều tra Trung ương (CIB) phối hợp với Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng (CPPD) và Bộ Nông nghiệp Thái Lan vừa triệt phá một đường dây buôn bán phân bón hóa học kém chất lượng , bắt giữ 6 nghi phạm và thu giữ lượng hàng trị giá 304.000 baht (hơn 250 triệu đồng) trong chiến dịch truy quét tại tỉnh Sukhothai.

Chiến dịch được tiến hành dưới sự chỉ đạo của Trung tướng Jiraphop Phuridet , Cục trưởng CIB, cùng các lãnh đạo cấp cao của CPPD. Cơ quan chức năng đã phối hợp kiểm tra một khu chợ thuộc Làng số 8, huyện Tha Chai, huyện Si Satchanalai, tỉnh Sukhothai , sau khi nhận được tin báo từ người dân về hoạt động buôn bán phân bón trái phép.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng rao bán phân bón công thức 25-7-7 thông qua ứng dụng LINE , với giá 950 baht/bao nếu trả góp , hoặc 900 baht/bao khi trả tiền mặt . Hàng hóa được đóng gói trong 320 bao nhựa , mỗi bao nặng 50 kg , dán nhãn “phân bón hóa học trung gian và vi lượng”. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế cho thấy các bao phân có mùi hóa chất nồng nặc , nghi chứa các hợp chất nitơ (N), phốt pho (P) và kali (K) – những chất bắt buộc phải đăng ký và kiểm định với Bộ Nông nghiệp trước khi lưu hành.

Sau khi kiểm tra, cảnh sát đã bắt giữ ông S. (63 tuổi) – người tự nhận là chủ lô hàng, cùng 5 người khác gồm tài xế và các công nhân bốc xếp. Toàn bộ số phân bón bị tịch thu đã được niêm phong và chuyển về Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Sukhothai để bảo quản, phục vụ công tác điều tra.

Để xác định rõ chất lượng sản phẩm, các viên chức Bộ Nông nghiệp đã thu mẫu và gửi đến Văn phòng Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Khu vực 2 (tỉnh Phitsanulok) để phân tích, kiểm tra xem có đáp ứng các thông số kỹ thuật đã đăng ký hay không. Nếu kết quả cho thấy sản phẩm không đạt chuẩn, nhóm đối tượng có thể bị truy tố theo Luật Phân bón năm 1975 – quy định chặt chẽ về quản lý sản xuất, buôn bán và lưu hành phân bón hóa học tại Thái Lan.

Theo cảnh sát, các nghi phạm sẽ bị xử lý với hai cáo buộc chính : “Buôn bán phân bón hóa học không có giấy phép hợp pháp” và “Bán sản phẩm phân bón phải đăng ký nhưng không thực hiện đăng ký”. Những hành vi này có thể đối mặt với mức phạt tiền và án tù theo quy định pháp luật.

Chiến dịch này được đánh giá là một trong những nỗ lực mạnh mẽ của lực lượng chức năng Thái Lan nhằm ngăn chặn tình trạng phân bón kém chất lượng tràn lan , gây thiệt hại cho nông dân và làm suy giảm lòng tin vào thị trường nông sản trong nước.