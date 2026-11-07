Một tổng thống ở 'bước đường cùng' với chiếc vali hạt nhân sẽ mang lại điều gì?

Sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang rơi vào thế khó khăn trong nước.

Theo đánh giá, khi đối diện khó khăn trong nước, ông Trump sẽ hướng sự chú ý ra bên ngoài, điều này gây lo ngại trên toàn thế giới. Tờ The Economist của Anh đã đưa ra đánh giá về vấn đề này.

Tờ báo nhận định chính sách đối ngoại của ông Trump, 80 tuổi - từ Venezuela đến Greenland, Iran và một số quốc gia khác - luôn được đặc trưng bởi sự hiếu chiến. Giờ đây, nó có thể trở nên cực đoan và bùng nổ hơn nữa.

Ông Trump đã gây ra nhiều rắc rối, nhưng ông vẫn còn những việc chưa giải quyết xong ở Iran và Cuba, điều này có thể kéo Mỹ lún sâu hơn vào các cuộc xung đột ở Trung Đông và Mỹ Latinh.

Việc ông ta ve vãn phân chia lại phạm vi ảnh hưởng giữa các cường quốc, bao gồm cả cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và Trung Quốc Tập Cận Bình có thể báo hiệu sự xuất hiện của một trật tự thế giới đen tối hơn và những khó khăn lớn hơn cho Ukraine. Những nỗ lực của Nhà Trắng nhằm lấy lòng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đảo lộn toàn bộ chính sách hạt nhân của Mỹ.

"Tất cả những điều này sẽ đủ để báo động cho thế giới ngay cả dưới thời một tổng thống sở hữu tài năng ngoại giao, hiệu quả làm việc phi thường và khả năng tập trung bình thường.

Ông Trump không chỉ buộc phải xoay xở khi không có những phẩm chất này, mà còn có khả năng mất đi những nhân viên giàu kinh nghiệm có thể hỗ trợ trong lúc khủng hoảng - một đặc điểm khác của giai đoạn tổng thống sắp mãn nhiệm", bài báo viết.

Với hành vi và những lời đe dọa trong quá khứ của ông Trump, khi không còn gì để mất, những cuộc phiêu lưu ngoại giao của ông trong hai năm tới hứa hẹn sẽ hỗn loạn và khó lường, dù không nhất thiết mang lại kết quả tốt đẹp.

Tổng thống Mỹ giống một ông bầu thay đổi tiết mục khi khán giả mệt mỏi. Ông ta hướng tới những chính sách đối ngoại gây khó hiểu cho giới phê bình và theo quan điểm của chính bản thân - nhằm thể hiện sức mạnh của mình.

Trong nhiều năm, ông Trump đã khoe khoang về kỹ năng và thành công ngoại giao của mình và đưa ra vô số tuyên bố khoa trương, ví dụ như chấm dứt chiến tranh ở Ukraine chỉ trong một ngày, thất bại rõ ràng trong cuộc chiến hiện tại với Iran làm ông ta tổn thương sâu sắc.

Ông Trump có thể đưa ra những chính sách cực đoan trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ?

Nhưng nếu Iran là bài kiểm tra đầu tiên về tài năng ngoại giao của ông Trump, thì Ukraine sẽ ở vị trí thứ hai. Sự thù hận và cay cú của ông ta tiềm ẩn mối nguy hiểm lớn. Trump sẽ rời nhiệm sở đúng lúc, nhưng Mỹ vẫn cần phải bằng cách nào đó cùng tồn tại trên hành tinh này với các quốc gia khác.

Ông Trump đã nhiều lần cáo buộc Ukraine khơi mào chiến tranh, chỉ trích các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu Nga và làm bẽ mặt Tổng thống Zelensky. Tuy nhiên, hiện việc chia sẻ thông tin tình báo giữa Mỹ và Ukraine, cũng như việc cung cấp vũ khí thông qua châu Âu, vẫn tiếp tục.

"Khi các nhà đàm phán Mỹ công bố kế hoạch hòa bình 28 điểm vào tháng 11/2025, Ngoại trưởng Marco Rubio và các đồng minh châu Âu đã can thiệp để loại bỏ những điều khoản gây tranh cãi nhất. Ở mỗi giai đoạn, ông Trump đều thoái lui khỏi việc hoàn toàn từ bỏ Ukraine và chuyển hướng dứt khoát sang Nga", bài báo nói rõ.

Giờ đây, ông Trump có thể một lần nữa trút cơn thịnh nộ lên Ukraine nếu tin các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Nga là nguyên nhân chính gây ra sự tăng vọt giá nhiên liệu ở Mỹ và trên toàn cầu, góp phần vào thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử.

Năm 2020, ông Trump đã kịch liệt chỉ trích Trung Quốc, tin rằng Trung Quốc đã đánh lừa về sự lây lan của Covid-19. Cảm giác bị phản bội này có thể dẫn đến một chiến dịch gây áp lực mạnh mẽ hơn đối với Tổng thống Zelensky nói riêng và Ukraine nói chung, với mục tiêu buộc nước này phải đầu hàng Nga.

Những dấu hiệu đầu tiên về tâm trạng của ông Trump có thể xuất hiện vào ngày 18 - 19/11, khi ông đến thăm Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế. Tại châu Âu, người ta lo ngại rằng số phận của Ukraine sẽ được thảo luận ở đó mà không có sự tham gia của Ukraine và EU.

"Trong những tháng gần đây, ông Trump đã liên tiếp nhượng bộ Nga. Nga có thể kết luận rằng ông sẽ không bao giờ may mắn có được một đối tác "dễ bảo" như vậy nữa. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cũng tin thời gian đang đứng về phía ông và sự ủng hộ của châu Âu dành cho Ukraine sẽ giảm dần theo thời gian.

Hơn nữa, các nghị sĩ Dân chủ trong Quốc hội có thể sẽ cản trở hoặc ngăn chặn những nỗ lực của ông Trump nhằm nhượng bộ thêm về vấn đề Ukraine - đặc biệt nếu đó là một thỏa thuận bị vấy bẩn bởi tham nhũng", tờ The Economist kết luận.

Theo The Economist



