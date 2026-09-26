Một tổng thầu xây dựng vừa tăng lương đến 25% cho nhân viên, 500 người nhận thưởng 15 tháng lương

Coteccons (HoSE: CTD) vừa thông báo chính sách lương, thưởng cho người lao động trong năm tài chính 2026.

Theo doanh nghiệp, trong năm tài chính vừa qua, Coteccons thực hiện hai đợt điều chỉnh lương. Ngân sách dành cho việc này tương đương khoảng 12% quỹ lương, cao hơn mức tham chiếu thị trường 7,8% mà công ty đưa ra.

Nhiều nhân viên được điều chỉnh lương từ 20% đến 25%, tập trung vào nhóm nhân sự từ cấp 1 đến cấp 6 và các vị trí trực tiếp tạo ra giá trị tại dự án.

Đáng chú ý, khoảng 500 nhân viên tại 4 dự án còn được nhận khoản thưởng vượt lợi nhuận, với mức từ 2 đến 15 tháng lương. Khoản thưởng dành cho các cá nhân và tập thể tại những dự án hoàn thành vượt mục tiêu lợi nhuận được giao.

Theo công bố của Coteccons hồi tháng 8/2026, doanh nghiệp có hơn 4.000 nhân sự. Như vậy, số người nhận khoản thưởng vượt lợi nhuận tại 4 dự án tương đương khoảng hơn một phần mười quy mô nhân sự toàn hệ thống.

Doanh thu tăng 38%, lợi nhuận tăng gần 73%

Chính sách tăng lương và thưởng lớn được đưa ra sau một năm kinh doanh tăng trưởng mạnh của Coteccons. Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026 đã kiểm toán, Coteccons ghi nhận doanh thu thuần 34.340 tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt 788,4 tỷ đồng, tăng 73%. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 1.446 tỷ đồng, tăng 77%, nhanh hơn đáng kể tốc độ tăng doanh thu.

Coteccons cho biết kết quả này đến từ việc mở rộng quy mô hoạt động, đồng thời cải thiện hiệu quả chi phí và biên lợi nhuận.

Ngoài kết quả kinh doanh, lượng công việc đã ký nhưng chưa thực hiện hết của Coteccons cũng ở mức lớn. Theo công bố của doanh nghiệp tại cuối quý III năm tài chính 2026, backlog chuyển tiếp đạt gần 65.500 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử công ty tại thời điểm công bố.

Con số này tương đương gần 2 lần doanh thu cả năm tài chính 2026, cho thấy lượng công việc doanh nghiệp đang có trong tay cho các kỳ tiếp theo vẫn ở quy mô lớn.