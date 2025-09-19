Mới đây, mạng xã hội xôn xao với hình ảnh chụp lại một loạt bài toán lớp 8 ở châu Âu. Sở dĩ mọi người tỏ ra xôn xao là bởi những bài toán này đều... dễ đến bất ngờ.

Câu chuyện bắt đầu khi con của một phụ huynh dắt về nhà hai người bạn - một đến từ Bỉ, một đến từ Síp và nhờ mẹ hướng dẫn làm toán. Dù con có thể giải được các bài, nhưng không biết cách giải thích bằng tiếng Anh để các bạn hiểu, nên phải nhờ đến mẹ.

Ban đầu, phụ huynh này từ chối, vì lo ngại kiến thức toán cấp 2 của mình đã phai nhạt theo thời gian. Tuy nhiên, khi cầm tờ đề lên đọc, chị không khỏi bất ngờ. Lý do là bởi các phép tính quá đơn giản, đến mức khó tin đây là kiến thức lớp 8.

Theo quan sát, đề bài gồm các phép tính cộng trừ nhân chia cơ bản cùng một số câu hỏi đơn giản về hình học và logic học mà một học sinh tiểu học bình thường cũng có thể giải được.

“Tôi nghĩ tờ đề là toán lớp 4, không phải lớp 8”, phụ huynh này chia sẻ.

Phụ huynh Việt “giật mình” khi nhìn toán học lớp 8 tại châu Âu. (Ảnh: Niin Yi)

Ngay sau khi tấm ảnh lan truyền, cư dân mạng lập tức bày tỏ nhiều cảm xúc khác nhau, từ bất ngờ, thích thú cho đến thắc mắc về mức độ “dễ quá mức” của đề toán. Một số người nhận thấy, so với kỳ vọng thông thường của lớp 8, các bài tập trong tờ đề lại khá đơn giản, khiến họ vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy thú vị. Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm, khiến mọi người bàn tán về trải nghiệm học tập và cách tiếp cận toán học ở các quốc gia khác nhau.

Một số bình luận của dân tình:

- Lớp 8 mà dễ thế này sao? Con mình còn khó hơn nhiều!

- Xem xong tờ đề mà tưởng đang làm toán lớp 4.

- Ngạc nhiên thật sự, không ngờ bài toán châu Âu đơn giản vậy.

- Nhìn đề mà vừa ngạc nhiên vừa thích thú, muốn thử làm luôn.

- Đúng là mỗi quốc gia có cách tiệm cận giáo dục khác nhau, phương pháp nào cũng đều có cái hay riêng.

Toán phương Tây có thật sự “dễ” hơn so với việc học toán ở các nước châu Á?

Việc học toán ở châu Âu, châu Mỹ và châu Á thường được mang ra so sánh với nhau, nhưng thật ra mỗi nền giáo dục đều có cách tiếp cận riêng và việc “dễ” hay “khó” phụ thuộc nhiều vào cách nhìn nhận và trải nghiệm của học sinh.

Ở phương Tây, phương pháp giảng dạy toán thường nhấn mạnh khả năng tư duy phản biện, sáng tạo và tự khám phá. Học sinh được khuyến khích thử nghiệm nhiều cách giải, đặt câu hỏi và chứng minh ý tưởng của bản thân. Các bài toán không chỉ đòi hỏi kết quả đúng mà còn quan tâm đến quá trình tư duy, khả năng lập luận và cách trình bày ý tưởng. Nhờ đó, học sinh phát triển kỹ năng tự học, hợp tác và giải quyết vấn đề linh hoạt, đồng thời học sinh cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình học, ít bị áp lực về điểm số hay bài kiểm tra ngay lập tức.

Trong khi đó, phương pháp giảng dạy toán ở nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam lại nổi bật với sự chặt chẽ, có hệ thống và kỷ luật cao. Học sinh thường được rèn luyện bài bản từ cơ bản đến nâng cao, học cách ghi nhớ công thức, vận dụng kỹ năng tính toán và giải quyết các dạng bài tập đa dạng. Việc luyện tập liên tục giúp học sinh xây dựng nền tảng vững chắc, từ đó dễ dàng xử lý những bài toán phức tạp và thi cử quốc tế. Sự kỷ luật trong học tập không chỉ rèn luyện tính kiên nhẫn mà còn hình thành thói quen làm việc có hệ thống, có lộ trình rõ ràng, từ đó giúp học sinh đạt được kết quả ổn định.

Nhìn sâu hơn, cả hai phương pháp đều có điểm mạnh riêng và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của học sinh theo cách khác nhau. Phương pháp phương Tây phát triển tư duy linh hoạt, khuyến khích sáng tạo, giúp học sinh nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ và học cách giải quyết những tình huống không có công thức sẵn. Phương pháp châu Á tập trung vào rèn luyện kỹ năng, tư duy logic và khả năng xử lý thông tin nhanh chóng, giúp học sinh dễ dàng đối diện với các bài toán thử thách và đạt kết quả cao trong các kỳ thi. Khi kết hợp cả hai cách học, học sinh vừa có nền tảng kiến thức chắc chắn vừa phát triển khả năng tư duy sáng tạo, sẵn sàng ứng dụng vào thực tế.

Các chuyên gia giáo dục cũng chỉ ra rằng việc học toán không chỉ là rèn luyện kỹ năng tính toán mà còn là quá trình phát triển tư duy logic, kiên nhẫn và khả năng xử lý thông tin. Sự khác biệt về cách tiếp cận giữa châu Âu và châu Á phản ánh những giá trị văn hóa và triết lý giáo dục riêng, từ đó mang đến trải nghiệm học tập đa dạng cho học sinh. Không có phương pháp nào hoàn toàn “dễ” hay “khó”, mà quan trọng là học sinh biết tận dụng điểm mạnh của mỗi phương pháp, kết hợp học tập một cách linh hoạt để phát triển toàn diện.

Như vậy, thay vì tìm kiếm câu trả lời đơn giản cho câu hỏi “học toán ở đâu dễ hơn”, việc hiểu rõ đặc điểm của từng phương pháp và lựa chọn cách học phù hợp với bản thân mới là điều quan trọng. Khi học sinh được trang bị cả nền tảng kiến thức vững chắc và khả năng tư duy sáng tạo, họ sẽ không chỉ giải quyết tốt các bài toán ở trường mà còn tự tin ứng dụng kiến thức vào thực tế, từ việc xử lý vấn đề hàng ngày đến những thử thách học thuật cao hơn. Mỗi cách học đều có giá trị riêng, và chính sự đa dạng trong phương pháp học mới giúp học sinh phát triển toàn diện và linh hoạt trong tương lai.