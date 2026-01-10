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Một tỉnh Trung Quốc có GDP vượt xa Úc, Hàn Quốc, cao hơn 90% nước trên thế giới, là đối tác quan trọng của Việt Nam

Minh Tiến
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Năm 2025, một tỉnh tại Trung Quốc có tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn đạt 2.100 tỷ USD, cao hơn 90% nước trên thế giới.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Nhân dân nhật báo (Trung Quốc), năm 2025, tổng sản phẩm quốc nội của Quảng Đông đạt 14,58 nghìn tỷ NDT, tương đương khoảng 2.100 tỷ USD, tăng 3,9%, đứng đầu cả nước năm thứ 37 liên tiếp

Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 2025, hơn 90% các nước trên thế giới có quy mô kinh tế thấp hơn quy mô kinh tế của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Năm 2025, quy mô kinh tế của Quảng Đông (Trung Quốc) đã vượt GDP của Hàn Quốc (1.875 tỷ USD) và Úc (1.799 tỷ USD).

Trên thực tế, Quảng Đông (Trung Quốc) là đối tác thương mại quan trọng và tiềm năng lớn của Việt Nam. Quảng Đông (Trung Quốc) hiện tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, chế tạo, chế biến nông sản thực phẩm, công nghệ vi sinh và công nghệ điện tử viễn thông... Và tiềm năng phát triển của Quảng Đông (Trung Quốc) rất lớn.

Hiện tại, hợp tác giữa các tỉnh, thành tại Việt Nam và Quảng Đông (Trung Quốc) chủ yếu ở mảng thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa, đầu tư và hợp tác nhận thầu công trình quốc tế. Tính đến nay, Quảng Đông vẫn là địa phương Trung Quốc có quy mô thương mại lớn với Việt Nam.

Theo Bộ Ngoại giao, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam với Quảng Đông (Trung Quốc) được đánh giá là “luôn đi đầu trong hợp tác địa phương” giữa hai nước. Năm 2025, kim ngạch thương mại Việt Nam - Quảng Đông (Trung Quốc) đạt 63,1 tỷ USD, tăng 12,3% và chiếm khoảng 21,3% tổng kim ngạch Việt Nam - Trung Quốc.

Hợp tác không chỉ tập trung vào thương mại mà đã mở rộng sang hạ tầng giao thông, đường sắt đô thị, sản xuất công nghệ cao và vận hành các khu công nghiệp. Ở cấp địa phương, Hải Phòng cũng đang đẩy mạnh kết nối với Quảng Đông (Trung Quốc), trong đó Khu công nghiệp An Dương được xem là một mô hình hợp tác tiêu biểu; hai bên đang hướng tới thu hút đầu tư vào công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, thương mại điện tử, đồng thời tăng hợp tác về AI, năng lượng tái tạo, logistics và đào tạo nhân lực.

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Quảng Đông

Trung Quốc.

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