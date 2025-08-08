Một tỉnh là thủ phủ logistics miền Trung - Tây Nguyên sắp đầu tư gần 12.000 tỷ đồng cho cảng biển, nâng công suất lên gần 19 triệu tấn/năm

Theo quy hoạch điều chỉnh, đến năm 2030, cảng biển Bình Định đặt mục tiêu thông qua từ 17,65–18,75 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trong đó hàng container đạt 0,32–0,37 triệu TEU và lượng hành khách đạt từ 150.000–200.000 lượt. Hệ thống hạ tầng cảng biển của tỉnh sẽ có 9 bến cảng với 20 cầu cảng, tổng chiều dài 5.104 m, đủ khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn, đáp ứng nhu cầu vận tải và logistics ngày càng tăng. Cụ thể:

Khu bến Quy Nhơn – Thị Nại – Đống Đa: 4 bến cảng (8 cầu cảng) với tổng chiều dài 1.624 m, tiếp nhận tàu tới 70.000 tấn, công suất 13,85–14,35 triệu tấn/năm. Trong đó, bến Quy Nhơn là cảng tổng hợp và container với chiều dài 998 m, bến Tân cảng Quy Nhơn dài 200 m, bến Thị Nại dài 286 m và bến quân sự dài 140 m.

Khu bến Nhơn Hội: 2 bến cảng (3 cầu cảng) phục vụ hành khách, gồm bến Hải Giang dài 460 m, đón tàu khách 225.000 GT, và bến khách Nhơn Hội dài 400 m, đón tàu khách 5.000 GT hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện.

Khu bến Phù Mỹ (gồm bến tại huyện Phù Mỹ và thị xã Hoài Nhơn): 3 bến cảng (9 cầu cảng) phục vụ khu kinh tế, công nghiệp năng lượng – luyện kim, trong đó có bến container, tổng hợp, hàng rời và bến lỏng/khí, đều tiếp nhận tàu tới 150.000 tấn.

Tổng nhu cầu sử dụng đất cho cảng biển Bình Định đến năm 2030 khoảng 217,3 ha (chưa bao gồm các khu công nghiệp, logistics gắn liền với cảng). Nhu cầu vốn đầu tư hệ thống cảng biển toàn tỉnh ước đạt 11.870 tỷ đồng, gồm 1.250 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải công cộng và 10.620 tỷ đồng cho bến cảng kinh doanh dịch vụ xếp dỡ hàng hóa.

Quyết định điều chỉnh cũng cập nhật các thông số về quy hoạch luồng tàu, khu neo đậu, bến phao, khu tránh trú bão… đảm bảo an toàn hàng hải, đồng thời bổ sung dự báo lượng hàng hóa thông qua từng khu bến, chi tiết quy mô công trình, kích cỡ tàu tiếp nhận, cũng như các hạng mục kỹ thuật cần thiết.

Theo Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh này nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và khu vực, phù hợp với năng lực của nhà đầu tư, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống cảng biển Việt Nam trong chuỗi logistics quốc tế.

Tỉnh Bình Định đã sáp nhập với Gia Lai thành tỉnh Gia Lai mới từ ngày 12/6/2025, theo Nghị quyết của Quốc hội và quyết định của Chính phủ, với trung tâm chính trị – hành chính đặt tại TP. Quy Nhơn.

Quy Nhơn được lựa chọn nhờ vị trí chiến lược, kết nối đồng bộ cảng biển quốc tế Quy Nhơn, sân bay Phù Cát, quốc lộ 1A và 19, cùng tiềm năng phát triển mạnh tại Khu kinh tế Nhơn Hội. Nhờ hệ thống hạ tầng đa dạng từ đường bộ, đường sắt, đường biển đến đường không, đặc biệt là vai trò cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên, Bình Định được ví như "thủ phủ logistics miền Trung – Tây Nguyên", giữ vị trí then chốt trong vận tải liên vùng, xuất nhập khẩu và phát triển dịch vụ logistics.



