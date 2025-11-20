Một tỉnh kiến nghị nóng về cao tốc 25.000 tỷ đồng đẹp nhất Việt Nam, do Tập đoàn Sơn Hải đề xuất đầu tư

Khánh Hòa đề xuất đầu tư cao tốc Nha Trang – Đà Lạt trước năm 2030

UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây đã kiến nghị Chính phủ sớm xem xét và cho phép triển khai dự án đường bộ cao tốc Nha Trang – Đà Lạt trước năm 2030. Theo tỉnh, nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông và tăng cường liên kết vùng giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng đang trở nên cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội ngày càng nhanh, trong khi tuyến Quốc lộ 27C hiện hữu thường xuyên đối mặt nguy cơ sạt lở và quá tải.

Hai địa phương đã thống nhất đề xuất Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng sớm trình Thủ tướng để phê duyệt chủ trương đầu tư, đồng thời kiến nghị giao Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền của dự án.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị hồ sơ vẫn còn một số thủ tục chưa hoàn thiện theo quy định, khiến dự án chưa thể bước vào giai đoạn triển khai. Vì vậy, Khánh Hòa đề nghị Chính phủ và các bộ ngành Trung ương hỗ trợ tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ pháp lý để dự án sớm đủ điều kiện thực hiện. Việc hoàn thiện hồ sơ được đánh giá là yếu tố then chốt, giúp địa phương chủ động hơn trong kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đầu tư.

Ảnh minh họa tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt trong tương lai bằng AI

Kiến nghị này được đưa ra trong bối cảnh tuyến đèo Khánh Lê – đoạn đường độc đạo nối Nha Trang và Đà Lạt – vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn. Xe khách Phương Trang mang biển số 50H-531.14, lưu thông từ Đà Lạt xuống Nha Trang, đã bị đá tảng và đất đá từ vách núi rơi xuống khi đến Km45, khiến phương tiện hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn thương tâm đã làm 6 người tử vong tại chỗ và 16 người bị thương, một lần nữa cảnh báo sự nguy hiểm của tuyến đường hiện hữu mỗi khi vào mùa mưa bão.

Việc sớm triển khai cao tốc Nha Trang – Đà Lạt không chỉ là yêu cầu cấp bách nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân mà còn là động lực chiến lược cho phát triển kinh tế – xã hội khu vực Nam Trung Bộ – Tây Nguyên. Dự án được kỳ vọng sẽ hình thành một tuyến giao thông hiện đại, an toàn và bền vững, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng liên vùng trong giai đoạn tới.

Cao tốc Nha Trang - Đà Lạt 25.000 tỷ đồng đẹp nhất Việt Nam

Trước đó, vào tháng 10/2024, Khánh Hòa và Lâm Đồng đã cùng trình phương án đầu tư tuyến cao tốc theo hình thức PPP – BOT.

Về mặt chiến lược, tuyến cao tốc Nha Trang – Đà Lạt được xem là trục kết nối ngang quan trọng, liên kết trực tiếp Tây Nguyên với Nam Trung Bộ. Tuyến đường này khi hoàn thành sẽ giảm tải cho Quốc lộ 27C – nơi thường xuyên xảy ra sạt lở, đồng thời giúp mở rộng không gian phát triển cho các địa phương dọc tuyến.

Cao tốc cũng được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho các trung tâm kinh tế, dịch vụ logistics, cảng biển của Khánh Hòa; đồng thời thúc đẩy du lịch liên vùng giữa hai điểm đến hàng đầu là Nha Trang và Đà Lạt.

Đáng chú ý, Tập đoàn Sơn Hải – một doanh nghiệp có kinh nghiệm xây dựng các tuyến vượt núi – từng bày tỏ mong muốn tham gia dự án và cam kết thi công tuyến cao tốc “đẹp nhất Việt Nam”. Điều này cho thấy tính hấp dẫn và tầm quan trọng của dự án trong chiến lược phát triển hạ tầng quốc gia.

Sở dĩ cao tốc Nha Trang – Đà Lạt được kỳ vọng trở thành tuyến cao tốc “đẹp nhất Việt Nam” bởi nó sở hữu địa hình và cảnh quan tự nhiên hiếm có, kết hợp giữa biển xanh của Nam Trung Bộ và núi rừng hùng vĩ của Tây Nguyên.

Tuyến đường sẽ đi qua những dãy núi cao, thung lũng sâu, rừng nguyên sinh và nhiều đoạn đèo có tầm nhìn mở rộng, mang đến trải nghiệm thị giác độc đáo chưa từng xuất hiện ở bất kỳ tuyến cao tốc nào trong nước. Khi đi từ Nha Trang lên Đà Lạt, hành khách sẽ cảm nhận sự chuyển đổi ngoạn mục của khí hậu và cảnh sắc — từ không khí mặn mòi ven biển, qua những vùng bán sơn địa xanh mướt, rồi đến cao nguyên mát lạnh với rừng thông đặc trưng.

Với công nghệ thi công hiện đại, cầu cạn, hầm xuyên núi và các đoạn tuyến bám sườn đồi được thiết kế để mở tối đa tầm nhìn, dự án không chỉ bảo đảm an toàn giao thông mà còn khai thác trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên của hai vùng đất.

Chính sự hòa quyện giữa kỹ thuật xây dựng tiên tiến và cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục đã khiến cao tốc Nha Trang – Đà Lạt được đánh giá có tiềm năng trở thành tuyến cao tốc ấn tượng và đẹp nhất Việt Nam.