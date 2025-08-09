Một tỉnh chuẩn bị đón gần 7 tỷ USD vốn đầu tư

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh đã có báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thu hút đầu tư trên địa bàn.

Theo đó, lãnh đạo địa phương cho biết, tổng giá trị hàng hóa của Bắc Ninh xuất sang Hoa Kỳ dự kiến chiếm khoảng 23-25% tổng giá trị cả nước.



Tỉnh nhận định, từ khi Hoa Kỳ đưa ra thông tin đến lúc chính thức áp thuế với hàng nhập khẩu từ Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì niềm tin mạnh mẽ.

Cụ thể, lũy kế 7 tháng đầu năm, Bắc Ninh thu hút được 3,9 tỷ USD vốn đầu tư FDI. Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đặc biệt quan tâm, trong đó có một số nhà đầu tư bán dẫn đã và đang đầu tư trên địa bàn tiếp tục mở rộng sản xuất.

Dự kiến trong tháng 8, tỉnh sẽ tổ chức trao Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư FDI (tổng giá trị 1,1 tỷ USD) và nhà đầu tư trong nước (tổng giá trị là 5,8 tỷ USD).

Ông Vương Quốc Tuấn, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 (Ảnh: UBND tỉnh Bắc Ninh)

Bên cạnh đó, ông Vương Quốc Tuấn báo cáo, tăng trưởng của tỉnh đạt 10,47%, với sự bứt phá mạnh mẽ trong tháng 7. Trong đó, động lực chủ lực vẫn đến từ sản xuất công nghiệp, với giá trị 7 tháng đầu năm tăng trưởng 17,64%.

Kim ngạch xuất nhập khẩu lũy kế 7 tháng đến nay đạt khoảng 47,8 tỷ USD, tăng trưởng 24,1% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 80,8% dự toán và thu nội địa đạt 85% dự toán, tăng 50% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, giải ngân vốn đầu tư công đạt 70,11% so với số vốn của Chính phủ giao. Chủ tịch UBND tỉnh cho hay, địa phương chú trọng đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện giải pháp giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn về nguyên vật liệu, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư để hoàn thành 100% theo cam kết với Chính phủ.

Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, ông Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, địa phương sẽ tập trung khởi công và khánh thành các công trình trọng điểm dịp 19/8, trong đó có dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối. Đồng thời, Bắc Ninh cũng tập trung rà soát khó khăn, vướng mắc để đưa ra giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Cũng tại phiên họp, Bắc Ninh đề nghị Chính phủ sớm ban hành hướng dẫn quy định về việc phân loại đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính đô thị để kịp thời triển khai thực hiện ở cơ sở.

Cùng với đó, địa phương đề nghị Chính phủ ban hành Nghị quyết về giải pháp tiếp tục triển khai công tác quy hoạch gắn với sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian chưa ban hành Luật Quy hoạch (sửa đổi) để làm căn cứ triển khai điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.